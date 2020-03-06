Пурим: как отмечают один из самых веселых еврейских праздников

Украина



С вечера 9 марта по вечер следующего дня отмечается один из самых веселых еврейских праздников — Пурим.

История праздника

События, которым посвящен Пурим, произошли в середине IV века до н. э. в Персидской империи, в то время самой могущественной в мире, занимавшей огромную территорию, включающую и земли Израиля. Властитель этого царства Ахашверош (Артаксеркс, Ксеркс) был женат на очень красивой женщине по имени Астинь (Вашти). И однажды во время растянувшегося на многие дни пира, который царь устроил для своих приближенных и знати, он захотел похвастаться перед гостями своей красавицей-женой и призвать ее на царский пир. Астинь, которая тоже пировала, но только в кругу знатных женщин, приказ мужа проигнорировала и на пир к нему не явилась. Подогреваемый большим количеством выпитого вина, разъяренный отказом и подстрекаемый советниками, испугавшимися, что Астинь может послужить примером неповиновения для их собственных жен, Ахашверош приказал казнить строптивицу и разослал во все концы своего царства письма, в которых подчеркивал, что именно муж является главой своего дома.

Через какое-то время царь занялся поисками новой жены. И выбор его пал на красивую и умную девушку по имени Эстер (Эсфирь). Правда, о том, что его избранница — еврейка, царь не знал.

Эстер была родственницей и воспитанницей жившего в тогдашней столице Персии Шушане (Сузах) еврея Мардохея (Мордехая), когда-то спасшего жизнь Ахашверошу: он случайно услышал разговор двух стражников, договаривавшихся убить царя, и разоблачил заговор. У Мардохея не заладились отношения с одним из ближайших советников царя Аманом-амалекитянином (амалекитяне — потомки, злейшего врага евреев Амалека, древний народ, который первым напал на евреев после их исхода из Египта). Аман, склонный к интригам, высокомерный и деспотичный человек, требовавший, чтобы люди при встрече с ним падали на колени, в принципе не любил евреев. Но особую ненависть он испытывал к Мардохею, который категорически отказывался падать ниц перед царедворцем, говоря, что евреи преклоняют колени только перед Богом. А уж когда царь, узнав, кто спас его от убийц, возвысил Мардохея, ненависть Амана к нему перешла все границы. И Аман решил физически уничтожить своего противника, а заодно и всех членов еврейской общины Персии. Клеветой на еврейский народ и обещанием сделать очень щедрый взнос в царскую казну Аман добился от Ахашвероша разрешения на то, чтобы любой желающий в специально назначенный для этого день мог убивать евреев и забирать их имущество себе. И, бросив жребий (на иврите — «пур»), выбрал день исполнения этого злодейства — 13-е число месяца адар. А заодно и приготовил виселицу для ненавистного Мардохея.

Когда Мардохей узнал о готовящемся преступлении, он обратился за помощью к Эстер. Она попросила всех евреев города поддержать ее, проведя три дня в посте и молитвах. (В память о том коллективном посте исповедующие иудаизм постятся с рассвета и до вечера накануне Пурима.) Затем царица, нарушив строгий придворный этикет (за что, кстати, могла лишиться не только своего положения, но и жизни), без приглашения пришла к мужу и позвала его и Амана к себе на пир. Угощением Эстер смогла так угодить царю, что он обещал выполнить любое ее желание. Тогда царица рассказала мужу об интригах Амана и стала умолять его отменить преступный указ. Дело закончилось тем, что негодяй Аман сам оказался на виселице, приготовленной им для Мардохея. А поскольку царские указы не могли быть отменены, Ахашверош в дополнение к первому указу подписал еще один, разрешающий евреям с оружием в руках защищать свою жизнь и собственность от нападавших, забирая себе имущество побежденных. Что они и сделали, уничтожив множество своих врагов, в числе которых были и десять сыновей Амана.

В память об этих событиях был установлен праздник Пурим, отмечать который стали на следующий день после одержанной победы.

Что нужно сделать в праздник

К началу Пурима принято надевать субботние одежды. После чтения основной еврейской молитвы, выполняя одну из заповедей Пурима, читают книгу Эстер, в которой описаны все события спасения еврейского народа в Персидском царстве. Вообще каждый мужчина и каждая женщина обязаны в этот праздник прослушать чтение книги Эстер дважды — ночью и утром. И лучше это делать в синагоге, в которой при этом должны присутствовать как минимум десять взрослых евреев-мужчин.

Перед чтением все разворачивают свои свитки и складывают их втрое. От чтеца требуется очень четко произносить каждое слово, а от слушателей — предельно внимательно следить за чтением по своему свитку. Если человек не расслышал какое-то слово, он должен шепотом прочитать его по своему свитку — тогда заповедь будет исполнена, но если в такой ситуации вместо свитка используется печатный текст, заповедь исполненной не считается и невнимательному слушателю надо будет заново перечитывать весь текст от начала до конца. (Не будет считаться выполненной эта заповедь и в случае, если слушать чтение книги Эстер по радио или телефону.) Дважды во время чтения при произнесении определенных слов свиток слегка приподнимают и опускают. А когда произносится имя Аман (но обязательно с каким-нибудь эпитетом, например, «злодей»), присутствующие начинают «бить Амана» — заглушать его имя свистом, топотом, ударами в грегер («колотушку Амана») и звуками трещоток.

Еще одна заповедь, установленная еврейскими мудрецами, называется «посылка яств». Выполняя ее, каждый еврей в Пурим должен послать другому еврею (как минимум одному) не меньше двух видов готовой еды или один вид еды и напиток. Это могут быть мясные или рыбные блюда, кондитерские изделия, фрукты и, например, вино. Причем мужчины отправляют посылки мужчинам, а женщины — женщинам. Полученную посылку разрешается затем отправить другому человеку или даже тому, кто ее прислал, но только заменив в ней какой-то продукт или добавив свой.

Обязательны в Пурим и «подарки бедным». Чтобы выполнить эту заповедь, надо в Пурим дать цдаку (постоянная в иудаизме помощь бедным, сиротам, вдовам — словом, всем нуждающимся) как минимум дважды, а при возможности — без ограничений сверх того. Причем, если нет возможности выполнить все три такие предписания Пурима, как праздничная трапеза, «посылка яств» и «подарки бедным», выбор делается в пользу последнего. Цдаку дают в этот праздник и мужчины, и женщины любому, кто протягивает руку за помощью. А если таковых не находится, средства на «подарки бедным» откладывают, чтобы отдать их нуждающимся позже.

Праздничный стол

Праздничная трапеза и особое веселье во время нее — четвертая заповедь Пурима. В этот праздник запрещено поститься. Богаче, чем всегда, накрывают стол уже в ночь на 14 адара, но главное застолье устраивается днем, предварительно выделив время для изучения Торы. На праздничном столе с зажженными свечами обязательно должны быть пирожки с маком и с джемом в форме треугольника. С идиша их название переводится как «сумка Амана», а с иврита — «уши Амана».

И никак не обойтись в Пурим без вина. Ведь в какой-то степени не без помощи этого напитка Эстер стала царицей (не выпей лишнего Ахашверош, может, и не дошло бы дело до казни его первой жены), а потом именно во время пира она смогла раскрыть мужу глаза на подлость Амана и тем самым спасла от верной гибели своих единоверцев. Вот и стал Пурим единственным праздником, когда иудею разрешается выпить столько вина, чтобы не отличить зла от добра — не чувствовать разницы между словами «проклят Аман» и «Благословен Мордехай».

Традиции праздника

Еще Пурим — праздник театрализованных представлений и карнавальных шествий. В Израиле маскарадные костюмы с удовольствием надевают не только дети, но и взрослые. Люди от души веселятся. И чтобы не смешивать веселье и радость Пурима ни с какой другой радостью, здесь даже не разрешено в этот праздник устраивать свадьбы.

Работа в этот день по существу не запрещена, но если есть возможность отложить ее или нанять для выполнения работника-нееврея, то лучше сделать именно так. Впрочем, при необходимости потрудиться для исполнения какой-нибудь заповеди ограничений нет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как зимой отмечался еврейский праздник Ханука.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter