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Что делать, если подозреваете заражение коронавирусом? Подробная инструкция
Пока в Украине подтвержден один случай коронавируса, но проверяют еще десяток людей, у которых возникли характерные симптомы. Что делать, если человек подозревает, что заразился коронавирусом?
Министерство здравоохранения Украины советует не паниковать, а связаться со своим семейным врачом. Доктор расспросит о том, как пациент провел две-три недели: путешествовал или общался с теми, кто вернулся из-за рубежа, оценит симптомы и примет решение, что делать дальше.
Если врач решит, что нужна госпитализация, то свяжется со специальной бригадой скорой помощи, которая отвезет пациента в определенную больницу, имеющую подготовленное инфекционное отделение. В Киеве таких учреждений семь: одна для беременных женщин, три — для взрослых и столько же — для детей. В случае легких симптомов предполагается, что лечение (а оно только симптоматическое) можно проходить дома. Больного следует изолировать в отдельное помещение на 14 дней, проинструктировать родственников о мерах безопасности.
Если с семейным врачом не подписана декларация, пациент должен звонить по телефону Национальной службы здоровья Украины — 16−77, где консультант подскажет, как правильно действовать.
Иногда больные с высокой температурой и кашлем сами приходят на прием, хотя в нынешней ситуации это нежелательно. Врачи предупреждают, что в таком случае нужно передвигаться в защитной маске.
— Мы четко знаем, что делать, когда на прием приходит человек, у которого можно заподозрить коронавирусную инфекцию, — рассказывает семейный врач амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский. — Главные признаки заражения коронавирусом — высокая температура, боль в горле и сухость во рту, которая перерастает в сухой кашель. Чтобы не допустить распространения инфекции дальше, врач должен облачиться в защитный костюм, надеть на больного маску, закрыть дверь кабинета на ключ и вызвать специальную бригаду «скорой».
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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