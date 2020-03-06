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На счетах более 20 млн гривен: СБУ заблокировала механизм финансирования боевиков «ЛНР» (фото)

17:32 6 марта 2020 137
задержанные
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

СБУ блокировала масштабный механизм финансирования так называемой «ЛНР», организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы. Ранее сотрудники СБУ выявили схему, по которой российские структуры финансировали «власти» на временно оккупированной территории Донбасса.

Как установили в спецслужбе, организаторами схемы была группа людей, постоянно проживающих на оккупированной части Луганской области. Группа создала фиктивную фирму «Первый коммерческий центр», через которую проводились операции по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменные операции.

Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого «МГБ ЛНР» и ФСБ РФ под брендом «Первый коммерческий центр» на оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек. Для обеспечения непрерывной деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.

Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам оккупированных районов «услуги» по перечислению и получения денег, в том числе, с подконтрольных украинской власти территорий.

Кроме того, организаторы платили «налоги» в так называемый бюджет «ЛНР». Эти средства шли на финансирование «МГБ ДНР» и содержания незаконных вооруженных формирований террористов.

В схеме также была задействована руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков, которая с 2018 года проводила для клиентов «Первого коммерческого центра» денежные переводы через международные платежные системы. Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства незаконной деятельности. По материалам СБУ заблокированы карточные счета, на которых находится более 20 миллионов гривен.

Напомним, в Луганской области сотрудники СБУ совместно со службой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабную сеть финансирования террористической организации «ЛНР». Ранее СБУ пресекла деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины.

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