- 17:48 Жестокое убийство девушки в Харькове: подозреваемые рассказали о своих мотивах
- 17:32 На счетах более 20 млн гривен: СБУ заблокировала механизм финансирования боевиков «ЛНР»
- 17:16 Нардепа от ОПЗЖ отправили в изоляцию после сдачи экспресс-тестов на коронавирус
- 17:07 Российский миллиардер Тиньков рассказал о смертельной болезни
- 16:42 В киевской маршрутке мужчина разбил нос женщине в ответ на просьбу не хамить (видео 18+)
- 16:37 Без паники: Киев приводят в полную «боевую» готовность на случай вспышки коронавируса
- 16:33 «Парламент ДНР» лишил украинский язык государственного статуса: в сети указали на важный момент
- 16:20 Коронавирус в Украине: появились свежие данные о состоянии зараженного жителя Черновцов
- 16:17 Поздравления с наступающим 8 Марта и красивые открытки
- 15:56 Отставка Рябошапки: стало известно, кто будет исполнять обязанности генпрокурора
- 15:52 На круизном теплоходе в Египте 12 человек заразились коронавирусом
- 15:27 «Не вижу проблемы»: Остапчук странно оправдался за «инвалидов на Евровидении»
На счетах более 20 млн гривен: СБУ заблокировала механизм финансирования боевиков «ЛНР» (фото)
СБУ блокировала масштабный механизм финансирования так называемой «ЛНР», организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы. Ранее сотрудники СБУ выявили схему, по которой российские структуры финансировали «власти» на временно оккупированной территории Донбасса.
Как установили в спецслужбе, организаторами схемы была группа людей, постоянно проживающих на оккупированной части Луганской области. Группа создала фиктивную фирму «Первый коммерческий центр», через которую проводились операции по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменные операции.
Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого «МГБ ЛНР» и ФСБ РФ под брендом «Первый коммерческий центр» на оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек. Для обеспечения непрерывной деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.
Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам оккупированных районов «услуги» по перечислению и получения денег, в том числе, с подконтрольных украинской власти территорий.
Кроме того, организаторы платили «налоги» в так называемый бюджет «ЛНР». Эти средства шли на финансирование «МГБ ДНР» и содержания незаконных вооруженных формирований террористов.
В схеме также была задействована руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков, которая с 2018 года проводила для клиентов «Первого коммерческого центра» денежные переводы через международные платежные системы. Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства незаконной деятельности. По материалам СБУ заблокированы карточные счета, на которых находится более 20 миллионов гривен.
Напомним, в Луганской области сотрудники СБУ совместно со службой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабную сеть финансирования террористической организации «ЛНР». Ранее СБУ пресекла деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Крупное ДТП под Киевом: одно из столкнувшихся авто отлетело на остановку общественного транспорта (фото)
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...