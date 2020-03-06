- 22:24 Шмыгаль назвал условие для возобновления подачи воды в Крым
- 22:14 Биатлон в Нове-Место: украинцы не попали в топ-20 мужского спринта Кубка мира
- 22:07 Россиянка предложила Путину жениться на ней: сеть насмешило видео
- 21:57 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 22-го тура УПЛ
- 21:40 Голос очень ослаблен: жена зараженного коронавирусом украинца сделала тревожное заявление
- 21:04 В Киеве продавщица с ножом набросилась на покупателя: детали и фото с места происшествия
- 20:42 Исчезнет ли коронавирус летом? В ВОЗ озвучили прогноз
- 20:33 На трассе Киев-Харьков пьяный водитель протаранил микроавтобус: два человека погибли
- 20:19 У Путина есть год: Зеленский заявил о готовности выйти из переговоров по Донбассу
- 19:58 Замминистра культуры уходит в отставку: названа причина
- 19:35 NASA показало самую подробную панораму Марса
- 19:15 Украинку наказали за распространение слухов о коронавирусе
Шмыгаль назвал условие для возобновления подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который в первые дни своей работы на посту отметился скандальным заявлением о поставках воды в оккупированный Крым, повторил тезис о том, что Украина может давать воду на полуостров в случае, если крымчане будут в этом нуждаться.
Об этом сказал на шоу «Свобода слова» Савика Шустера.
«Касательно поставок воды в Крым я уже вчера говорил: ток-шоу не лучшее место обсуждения таких важных вопросов. Конечно же, мы говорим о том, что мы не собираемся сегодня поставлять воду каналом в Крым для промышленных и военных нужд. Речь шла о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, в случае, если в будет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку», — сказал он.
В то же время премьер заявил, что Украина не восстановит поставки воды Крыму до тех пор, пока Россия не покинет полуостров.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили.
Во фракции «Слуга народа» звучали высказывания о том, что Украина при некоторых обстоятельствах может начать поставлять воду в Крым. В частности, народный Александр Качура считает, что поставки воды на оккупированный полуостров в дальнейшем позволят вернуть эту территорию под контроль Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.