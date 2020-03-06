Шмыгаль назвал условие для возобновления подачи воды в Крым

Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который в первые дни своей работы на посту отметился скандальным заявлением о поставках воды в оккупированный Крым, повторил тезис о том, что Украина может давать воду на полуостров в случае, если крымчане будут в этом нуждаться.

Об этом сказал на шоу «Свобода слова» Савика Шустера.

«Касательно поставок воды в Крым я уже вчера говорил: ток-шоу не лучшее место обсуждения таких важных вопросов. Конечно же, мы говорим о том, что мы не собираемся сегодня поставлять воду каналом в Крым для промышленных и военных нужд. Речь шла о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, в случае, если в будет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку», — сказал он.

В то же время премьер заявил, что Украина не восстановит поставки воды Крыму до тех пор, пока Россия не покинет полуостров.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили.

Во фракции «Слуга народа» звучали высказывания о том, что Украина при некоторых обстоятельствах может начать поставлять воду в Крым. В частности, народный Александр Качура считает, что поставки воды на оккупированный полуостров в дальнейшем позволят вернуть эту территорию под контроль Украины.

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