- 15:03 Нардеп от "Слуги народа" считает, что подача воды в Крым поможет его вернуть
- 15:01 Закупила продукты на полгода вперед: Ксения Собчак спасается от коронавируса
- 14:56 Что делать, если подозреваете заражение коронавирусом? Подробная инструкция
- 14:53 Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубка мира
- 14:42 На Донбассе подорвалась БМП — погиб боец ВСУ
- 14:40 По заказу ФСБ: убийцу начальника Ровенского СИЗО Мамчура приговорили к тюрьме
- 14:01 Алина Гросу удивила короткой стрижкой и декольте
- 13:54 В сети распространяется мода на танец «профилактики коронавируса»
- 13:53 Однопартиец Медведчука во Франции встречался с депутатом, заболевшим на коронавирус
- 13:47 "Евровидение" под угрозой: в Нидерландах скончалась жертва коронавируса
- 13:28 Беременную киевлянку вылечили от рака щитовидной железы
- 13:18 Кому не удастся отдохнуть: гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака
Нардеп от "Слуги народа" считает, что подача воды в Крым поможет его вернуть
После громкого заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о поставках воды в аннексированный Крым, эту тему подхватили во фракции «Слуга народа».
В частности, народный Александр Качура считает, что поставки воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволят вернуть территорию под контроль Украины.
Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает «Цензор.НЕТ».
По словам Качуры, это один из вариантов провести деоккупацию Крыма. Крымчане должны чувствовать, что Украина о них заботится.
Он убежден, что такие шаги Киева не будут причиной для отмены санкций в отношении России.
Напомним, 5 марта в телеэфире новый премьер-министр Денис Шмыгаль высказал идею подачи воды в оккупированный Крым. Позже он внес коррективы в свое заявление. Между тем, в сети раскритиковали неосторожные заявления и спрогнозировали быструю отставку главы правительства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...