Украина

Нардеп от "Слуги народа" считает, что подача воды в Крым поможет его вернуть

После громкого заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о поставках воды в аннексированный Крым, эту тему подхватили во фракции «Слуга народа».

В частности, народный Александр Качура считает, что поставки воды в оккупированный Крым в дальнейшем позволят вернуть территорию под контроль Украины.

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает «Цензор.НЕТ».

По словам Качуры, это один из вариантов провести деоккупацию Крыма. Крымчане должны чувствовать, что Украина о них заботится.

Он убежден, что такие шаги Киева не будут причиной для отмены санкций в отношении России.

Напомним, 5 марта в телеэфире новый премьер-министр Денис Шмыгаль высказал идею подачи воды в оккупированный Крым. Позже он внес коррективы в свое заявление. Между тем, в сети раскритиковали неосторожные заявления и спрогнозировали быструю отставку главы правительства.

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