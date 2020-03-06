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Не доверяет экспертам: подозреваемая по делу Шеремета отказалась от проверки на полиграфе
Детский хирург Юлия Кузьменко, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, во второй раз отказалась от прохождения полиграфа, назвав причиной этого недоверие к экспертам.
Об этом говорится в сообщении МВД Украины на странице в Facebook.
«Сначала отказ был обоснован желанием присутствия во время судебно-психологической экспертизы определенного ею адвоката, а в этот раз — недоверием аттестированным государственным экспертам, которые должны были проводить опросы с применением полиграфа», — указано в сообщении МВД.
Факт отказа подозреваемой от прохождения полиграфа подтвердил адвокат Тарас Беспалый.
«Мы выразили недоверие тем экспертам, которые уже сфальсифицировали так называемую экспертизу Бирча (экспертиза ходы британского эксперта Айвана Бирча), а потому в этом учреждении с этими экспертами мы отказались проходить экспертизу», — заявил юрист в комментарии изданию УП.
В то же время Беспалый отметил, что Юлия Кузьменко готова пройти экспертизу в другом учреждении с привлечением международных экспертов.
Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь отказались пройти полиграф и принять участие в следственных действиях. Антоненко и Кузьменко также отказались от одновременного допроса.
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