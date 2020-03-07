Смерть судьи: убегавший от погони рефери погиб под колесами поезда

Мир

В Италии, где на этой неделе закрыли все учебные заведения в связи с наступлением коронавируса, произошел несчастный случай с участием футбольного арбитра.

Так, в деревне Порто-Потенца-Пичена на востоке страны 31-летний рефери Антонио Мартиниелло, который находился под домашним арестом, погиб под колесами поезда.

Об этом передает Sky Sport Italia.

Сообщается, что арбитр находился под домашним арестом после обвинения в преследовании своей бывшей девушки.

Кроме того, в феврале он был отстранен от судейства на год за то, что в матче региональной лиги он ударил головой вратаря одной из команд.

За первое прегрешение Мартиниелло был обязан носить электронный браслет и не покидать жилище.

В один из дней судья вышел из квартиры, что было замечено на пульте у полиции, и к нарушителю выехал наряд.

Увидев копов, Мартиниелло попытался убежать от них, но электронный браслет на ноге сковывал его действия.

Последним шансом скрыться от полицейских было перепрыгнуть через железнодорожные пути перед набирающим ход поездом. К сожалению, это ему не удалось, и мужчина погиб под колесами состава.

Ранее «ФАКТЫ» писали о страшном инциденте, связанном с поездом, который произошел в четверг, 5 марта, в селе Боронява в Закарпатской области. Там водитель микроавтобуса «Mercedes Benz» проигнорировал красный сигнал светофора и опущенный на переезде шлагбаум. Автомобиль выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом. Микроавтобус отбросило в кювет. Водитель травм не получил, а вот пятеро его односельчан, находившихся в салоне, были госпитализированы.

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