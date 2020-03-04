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Италия закрыла все школы и ВУЗЫ из-за коронавируса
Правительство Италии в попытке сдержать распространение коронавируса распорядилось с 5 марта закрыть все школы и высшие учебные заведения, включая университеты, по меньшей мере до середины месяца. Об этом сообщает агентство ANSA.
Ранее школы и университеты были закрыты только в некоторых регионах на севере страны.
Количество заболевших в Италии превысило 2500 человек. Число умерших уже приблизилось к 80. В данный момент это самая серьезная вспышка заболевания в Европе.
Итальянское правительство, как сообщает издание The Local, обнародовало также ряд рекомендаций для населения. В частности, призвало оставаться дома людей старше 75 лет. Остальным предписано отказаться от традиционных поцелуев, объятий и рукопожатий при встрече. Правительство советует избегать людных мест и соблюдать дистанцию с другими людьми по меньшей мере в один метр. А при первых же, даже самых легких, симптомах болезни надлежит самоизолироваться.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что стали известны результаты анализа Папы Римского на коронавирус.
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