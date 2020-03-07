Кулеба назвал вероятную дату проведения встречи в "нормандском" формате

Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которого на днях «поменяли должностями» с Вадимом Пристайко, заявил о том, что встреча лидеров стран «нормандского» формата может состояться в конце апреля.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов

«Мы работаем над тем, чтобы эта встреча состоялась в конце апреля», — сказал Кулеба.

Также, по словам министра, на следующей неделе в Минске на заседании ТКГ будет снова обсуждаться вопрос освобождения пленных.

«Вчера первый брифинг, который я получил в МИД, как министр был посвящен именно освобождению пленных. Это задача № 1. Интересы граждан превыше всего и мы будем их защищать», — сказал Кулеба.

Кроме того, министр призвал прекратить спекуляции и домыслы вокруг темы подачи воды в оккупированный Крым, так как в случае переговоров с Россией нужно быть очень осторожным, чтобы не давать другой стороне повода для каких-либо негативных шагов.

«Но в этом вопросе… я могу быть недипломатичным, а максимально четким и откровенным: Украина не рассматривает возможность восстановления подачи днепровской воды в оккупированный Крым», — сказал Кулеба.

Напомним, вечером 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что его Кабмин «не перекроет воду для украинцев в Крыму» и заявил, что непредставление воды «приведет к гуманитарной катастрофе». Позже он написал в Facebook, что украинская власть не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова, потому что «невозможно по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы (России — ред)».

Ранее украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Вадим Пристайко высказывал предположение, что следующая встреча лидеров стран данного формата состоится «ориентировочно в апреле» — именно к этому сроку может быть проведен обмен удерживаемыми лицами.

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