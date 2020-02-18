Пристайко назвал возможную дату проведения встречи в "нормандском формате"

Украина

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, рассказавший, что является предметом обсуждения сторон «нормандской встречи», высказал предположение, что следующая встреча лидеров стран данного формата состоится, как и было ранее оговорено, «ориентировочно в апреле» — именно к этому сроку может быть проведен обмен удерживаемыми лицами.

Такое заявление он сделал в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мы сделали большой обмен, много украинцев вернули домой. И мы планируем к следующей встрече, ориентировочно в апреле, сделать тоже большой обмен пленных», — заявил Пристайко.

Помимо обмена пленными на встрече будет обсуждаться ряд других вопросов, среди которых — передача Украине контроля над оккупированным Россией участком украинско-российской границы на Донбассе.

Именно этот вопрос — создание специальной рабочей группы по границе — президент Зеленский считает первым шагом, который нужно сделать. Рабочая группа должна определить, каким образом происходит передача границы Украине под полный контроль, и сколько нужно усилий и этапов для этого.

«По состоянию на сегодня, такая группа еще не создана, и именно поэтому президент Зеленский, как и прошлый раз, будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен, и остался среди приоритетных», — заявил Пристайко.

В связи с этим он подчеркнул, что «с украинской стороны украинскую границу должны контролировать украинские пограничники».

Также министр сказал, что по-прежнему на повестке дня вопрос прекращения огня, еще одним из приоритетных вопросов — это обмен удерживаемыми лицами, и допуск Международного комитета Красного Креста на оккупированную территорию.

Все эти вопросы, по словам Пристайко, будут вновь подниматься на следующей Нормандской встрече.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Обменять «всех на всех» не получилось. Один из освобожденных узников Станислав Асеев составил для президента список украинцев, которые все еще остаются в неволе. Во время обмена Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

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