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Fitch подтвердило рейтинг Украины: почему это важно
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, доказывающее преимущества жизни государства «в долг», подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B», прогноз положительный.
Об этом пишет «Интерфакс Украина».
«Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что продолжение взаимодействия с МВФ в рамках новой многолетней программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию, укрепления макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета, а также уменьшить возможности для реформирования», — говорится в сообщении.
Согласно ему, рейтинг Украины отражает многостороннюю поддержку и низкий уровень госдолга и одновременно высокие потребности в финансировании, связанные с крупными выплатами по долгу, уязвимый, хотя и улучшающийся, банковский сектор и слабые показатели управления.
«Украина добилась значительного прогресса в получении законодательного одобрения для ряда реформ, которые, если они будут эффективно и надежно реализованы, могли бы помочь устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов», — считает Fitch.
По его мнению, задачи нового правительства во главе с Денисом Шмыгалем состоят в том, чтобы избежать неопределенности в отношении преемственности экономической политики, обеспечить плавный переход в переговорном процессе к новой программе МВФ и укрепить доверие к приверженности администрации президента Владимира Зеленского реформам.
Исходный сценарий Fitch состоит в том, что Украина получит окончательное одобрение совета директоров МВФ новой программы EFF в первом полугодии 2020 гола, но нельзя исключать дальнейшие задержки. Риски, связанные с утверждением и осуществлением EFF, обусловлены слабым послужным списком Украины при завершении предыдущих программ, потенциально негативными судебными решениями, которые приводят к срыву реформ, рискам исполнения после того, как реформы будут одобрены в парламенте, разрушительным изменениям в кабинете министров, потенциальной фрагментации представительства президентской партии в Раде и влиянию все еще влиятельных олигархов и других корпоративных интересов, отмечает Fitch.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентября прошлого года кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B и улучшило прогноз со стабильного на положительный.
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