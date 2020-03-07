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Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет
В субботу, 7 марта, пройдет очередной соревновательный день на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Женские и мужские команды разыграют медали в эстафетных гонках. Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса состязания проводят при пустых трибунах.
В женской эстафете 4×6 км честь Украины среди 23 сборных доверили отстаивать Анастасии Меркушиной, Юлии Джиме, Вале Семеренко и Елене Пидгрушной. Наша команда выйдет на дистанцию под 6-м стартовым номером.
У мужчин среди 26 участников за «желто-синих» эстафетную гонку 4×7,5 км побегут Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный, которые накануне (без Ткаленко) неудачно выступили в спринте (у Украины — 10-й номер на старте).
Прямую трансляцию женской (в 15:00) и мужской (в 18:00) эстафетных гонок смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Также в прямом эфире эстафеты покажут на телеканалах «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 2» и «Матч!».
В воскресенье, 8 марта, программа этапа Кубка мира в Нове-Место завершится женской (12:45) и мужской (14:45) гонками с массовым стартом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины добыла «бронзу» чемпионата мира в Антхольце.
Фото biathlon.com.ua
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