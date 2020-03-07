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Украина

США планируют передать Украине вооружение на 125 млн долларов

10:16 7 марта 2020 49
американское вооружение
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В рамках программы предоставления военной помощи Украине, Пентагон заявил о предварительных планах новой поставки нашей стране военного вооружения на 125 млн долларов.

Как сообщает CNN, речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

Отмечается, что эта информация пока неофициальная. Члены соответствующих комитетов Конгресса будут иметь возможность ознакомиться с пакетами помощи до официального уведомления Конгресса.

В первом транше военной помощи ожидаются поставки противоартиллерийских радиолокационных станций, патрульных катеров Mark VI и другой техники.

Сроки не называются.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2021 году Украина может получить от США в общей сложности 316 млн долларов помощи. Сумма заложена в проект бюджета Государственного департамента США.

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