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«Нельзя играть на двух фронтах»: Зеленский укорил Макрона за сближение с Россией
После громких заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости установить стратегический диалог с Россией, президент Владимир Зеленский заявил, что при таком подходе Франция перестанет поддерживать Украину. Об этом сообщает The Guardian.
«Здесь нельзя играть на двух фронтах», — сказал Зеленский.
По информации издания, Зеленский высоко оценивает вклад президента Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в поиски путей решения окончания войны на Донбассе. Но он обеспокоен тем, что Франция старается наладить отношения с РФ.
Напомним, 15 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военная агрессия России против других государств не должна мешать сближению Франции с РФ.
По мнению российского политолога Валерия Соловья, сейчас политическая ситуация в мире благоприятствует тому, чтобы Кремль реализовал свой давний план и втянул Украину в новое союзное государство. При этом Соловей считает, что лидеры Франции и Германии «находятся на стороне России».
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