Украина

«Нельзя играть на двух фронтах»: Зеленский укорил Макрона за сближение с Россией

После громких заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости установить стратегический диалог с Россией, президент Владимир Зеленский заявил, что при таком подходе Франция перестанет поддерживать Украину. Об этом сообщает The Guardian.

«Здесь нельзя играть на двух фронтах», — сказал Зеленский.

По информации издания, Зеленский высоко оценивает вклад президента Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в поиски путей решения окончания войны на Донбассе. Но он обеспокоен тем, что Франция старается наладить отношения с РФ.



Напомним, 15 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военная агрессия России против других государств не должна мешать сближению Франции с РФ.

По мнению российского политолога Валерия Соловья, сейчас политическая ситуация в мире благоприятствует тому, чтобы Кремль реализовал свой давний план и втянул Украину в новое союзное государство. При этом Соловей считает, что лидеры Франции и Германии «находятся на стороне России».















Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter