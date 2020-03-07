- 12:23 Хабиб в Лас-Вегасе назвал Фергюсона тупым и пнул ногой его пояс
- 12:09 Дело «Украинского киберальянса»: суд принял первое решение
- 12:04 Чумак уверен, что Рябошапку отправили в отставку из-за дела «по одному большому банку»
- 11:35 Коронавирус атаковал еще один лайнер с украинцами: что происходит на борту Grand Princess
- 11:12 «Нельзя играть на двух фронтах»: Зеленский укорил Макрона за сближение с Россией
- 11:09 Эпидемия коронавируса: в США отправят на карантин доллары из Китая
- 10:37 Весной и не пахнет: в сети показали впечатляющее фото заснеженных Карпат
- 10:16 Недалеко от Верховной Рады обнаружили человеческие останки: фото жуткой находки
- 10:16 Футбольный арбитр погиб под колесами поезда
- 10:16 США планируют передать Украине вооружение на 125 млн долларов
- 09:55 Российский олигарх потерял крупную сумму после признания, что у него рак
- 09:38 Футболист «Ливерпуля» простился с погибшим в автокатастрофе братом: тот оказался жив
Коронавирус атаковал еще один лайнер с украинцами: что происходит на борту Grand Princess (видео)
На круизном лайнере Grand Princess, где обнаружили коронавирус, находятся 49 украинцев. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает Телеграм-канал «Раньше всех. ну почти». Ранее COVID-19 был обнаружен на борту круизного лайнера Diamond Princess, в том числе у двоих украинцев — членов экипажа.
Сейчас лайнер Grand Princess стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту судна находятся 3,5 тысячи человек — граждане 54 стран.
У 21 человека уже обнаружили коронавирус, 19 из них рабочие судна. Проверку провели власти Калифорнии после того, как умер человек, отдыхавший на лайнере.
Местные власти временно запретили Grand Princess входить в гавань Сан-Франциско. Вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной.
По итогам проверки будет принято решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне.
На видео — береговая охрана Калифорнии доставляет тесты на коронавирус прямо на корабль.
Напомним, в Украине на коронавирус проверяют 9 человек, жертв пока нет. Во избежание распространения инфекции в Украине вводятся ограничения на массовые мероприятия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"