Украина

Коронавирус атаковал еще один лайнер с украинцами: что происходит на борту Grand Princess (видео)

На круизном лайнере Grand Princess, где обнаружили коронавирус, находятся 49 украинцев. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает Телеграм-канал «Раньше всех. ну почти». Ранее COVID-19 был обнаружен на борту круизного лайнера Diamond Princess, в том числе у двоих украинцев — членов экипажа.

Сейчас лайнер Grand Princess стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту судна находятся 3,5 тысячи человек — граждане 54 стран.

У 21 человека уже обнаружили коронавирус, 19 из них рабочие судна. Проверку провели власти Калифорнии после того, как умер человек, отдыхавший на лайнере.

Местные власти временно запретили Grand Princess входить в гавань Сан-Франциско. Вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной.

По итогам проверки будет принято решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне.

На видео — береговая охрана Калифорнии доставляет тесты на коронавирус прямо на корабль.

Напомним, в Украине на коронавирус проверяют 9 человек, жертв пока нет. Во избежание распространения инфекции в Украине вводятся ограничения на массовые мероприятия.

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