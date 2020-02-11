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Коронавирус на круизном лайнере в Японии: часть пассажиров эвакуируют
В Японии с борта круизного лайнера Diamond Princess, на котором у двоих украинцев — членов экипажа — обнаружили коронавирус, эвакуируют на берег пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями.
Как передает «Корреспондент» со ссылкой на Asahi, коронавирус подтвержден у 135 человек, находившихся на борту лайнера.
В МИД Японии заявляют, что по состоянию на 10 февраля 1850 из 3700 человек на судне обращались за медикаментами, в том числе такими важными, как инсулин. Более половины пассажиров круизного лайнера — люди старше 70 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неделю назад в японском порту Йокогамы был помещен на карантин круизный лайнер Diamond Princess. Это произошло после того, как у одного из пассажиров, ранее сошедшего с борта судна в Гонконге, подтвердили коронавирус.
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