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Происшествия

Полицейский устроил стрельбу в квартире, а потом выпрыгнул из окна: детали странного ЧП в Киеве

13:46 7 марта 2020 31
Полиция Киева
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве на проспекте Науки жители дома № 35 6 марта услышали звуки, похожие на выстрелы и сообщили об этом в полицию. Прибывшие патрульные также услышали хлопки и выяснили, что они доносятся из квартиры дома.

Полицейские установили, в какой квартире звучат выстрелы и поднялись в парадное. Изначально жители квартиры не шли на контакт, но позже открыли двери. Во время обыска полицейские увидели расстрелянный чайник, а также нашли гильзы и патроны от травматического пистолета. Оказалось, что в квартире проживают трое мужчин, а один из них работает в одном из подразделений полиции.

Именно он и выпрыгнул из окна квартиры второго этажа, когда проводили обыск. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу. Детали случившегося выясняются, сообщает Информатор.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине сотрудники полиции часто совершают преступления. Так, в октябре прошлого года в Полтаве двое пьяных мужчин устроили дебош, один из них оказался сотрудником полиции. А незадолго до этого в Броварах полицейский на машине буквально снес остановку с людьми.

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Полицейский устроил стрельбу в квартире, а потом выпрыгнул из окна: детали странного ЧП в Киеве

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