Украина

В России появится новый президент: Зеленский высказался о конце путинского режима

Владимир Зеленский, который в интервью The Guardian посетовал на тяжкую президентскую ношу, заявил, что в мире начинается эпоха политического аутсайдера.

Ярким примером того Зеленский назвал президента США Дональда Трампа. А его собственная политическая кампания может стать успешной в странах, «где люди ищут глоток свежего воздуха».

По мнению Зеленского, Владимир Путин не задержится больше на посту, поскольку тоталитарные режимы «заканчивают одинаково». В России появится новый президент.

«Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково», — сказал Зеленский, отметив, что «затянутая пружина в какой-то момент рвется».

Отметим, как и анонсировала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, The Guardian опубликовало фото Зеленского на обложке и в своем Instagram-аккаунте.

Ранее фото Зеленского было на первой странице издания Time. А на обложке последнего выпуска еженедельника The Week карикатура на украинского президента оказалась среди карикатур на ключевых фигур в мировой политике.

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