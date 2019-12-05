"Человек посередине": перед встречей с Путиным Зеленского поместили на обложку Time

Украина

В четверг, 5 декабря, на сайте американского журнала Time появилась обложка следующего номера этого издания. На ней изображен президент Украины Владимир Зеленский. Заголовок гласит: «Человек посередине. Украинский президент о том, каково быть в ловушке между Путиным и Трампом».

В номере будет опубликовано интервью, которое Зеленский дал Time, французской газете Le Monde, немецкому журналу Der Spiegel и польской газете Gazeta Wyborcza. Иностранные издания хотели непременно узнать, с какими мыслями президент Украины отправляется в Париж, где 9 декабря должна состояться встреча «Нормандской четверки», первая более чем за три года.

Time в ходе этой часовой беседы, которая состоялась в Киеве 30 ноября, представлял известный журналист Саймон Шустер. Вот, что он пишет на сайте издания:

«Спустя шесть месяцев после вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский уже научился сдерживать свои ожидания. Он не ждет, что его первый раунд мирных переговоров с Россией, который запланирован на 9 декабря в Париже, положит конец войне, которая идет последние пять лет. Также он не ожидает многого и от западных партнеров, участвующих в этих переговорах.

Президент объяснил Time и трем европейским изданиям — несмотря на то, что Украина оказалась в центре расследования по импичменту в Вашингтоне, она по-прежнему нуждается в поддержке со стороны США.

В противном случае его страна имеет мало шансов, сказал Зеленский, вернуть себе территории, которая Россия забрала у Украины в 2014 году, начав с Крымского полуострова. Также Украина может не рассчитывать на стабильную финансовую помощь из-за границы, если президент Дональд Трамп и его союзники продолжат посылать остальному миру сигналы о том, что Украина погрязла в коррупции. «Когда Америка говорит, что Украина — коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал», — сказал Зеленский.

В ходе интервью, которое он дал в своем кабинете в Киеве, комик, ставший президентом, отрицал, как он делал это и прежде, что он и Трамп когда-либо обсуждали решение о заморозке американской помощи Украине почти на два месяца в контексте принципа «услуга за услугу», включая политические услуги, которые сейчас находятся в центре расследования Конгресса в рамках импичмента.

Вместе с тем он отверг недавние заявления Трампа о коррупции в Украине и поставил под сомнение справедливость решения Трампа заморозить американскую помощь. «Если вы наш стратегический партнер, то тогда вы не можете ничего блокировать для нас. Я думаю, это вопрос справедливости. Это не вопрос «услуги за услугу».

Зеленский в ходе интервью был сфокусирован на усилиях положить конец войне между Украиной и Россией и ее ставленниками, которые по-прежнему контролируют свои оплоты на Донбассе. Более 13 тысяч украинских граждан уже погибли в результате этого конфликта, и каждую неделю погибают и получают ранения все новые и новые люди. А европейские усилия помочь прекратить конфликт застопорились более, чем на три года.

Впервые с осени 2016 года президент России Владимир Путин подтвердил, что примет участие в переговорах в так называемом «нормандском формате» вместе с лидерами Франции и Германии, которые выступают в качестве посредников. Но Зеленский почти уверен, что без постоянного давления со стороны США европейцы смогут выполнить свои обещания защитить его страну, ее граждан и экономику".

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