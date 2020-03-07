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Украина

Катастрофические проблемы: Зеленский сравнил реальное президентство с сериалом

13:34 7 марта 2020 172
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский, примерявший на себя роль главы государства в известном сериале еще до выборов, в интервью The Guardian сначала сказал, что на самом деле «это очень похоже».

При этом Зеленский сразу же поправился, отметив, что президентство — это тяжелая ноша и в реальности трудностей очень много.

«Правда, проблем больше. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи на 18-летнем юноше. Вы не знаете, где они появятся и когда», — сказал Зеленский, вспомнив, в частности протесты в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая.

Напомним, сериал «Слуга народа» в Украине вышел на экраны в 2015 году. Было снято три сезона (51 серия).

В Украине считают, что фильм помог Зеленскому выиграть выборы и стать президентом.

Между тем, по последним социологическим опросам, проведенным в феврале 2020 года, степень доверия украинцев к главе государства падает.

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