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Украина

Мендель взбудоражила сеть свежим фото с Зеленским

23:53 6 марта 2020 127
Зеленский и Мендель
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Известная своим «неординарным» подходом к трактованию обязанностей пресс-секретаря президента Юлия Мендель, очевидно, решила в который раз заинтриговать украинцев «тизером» из жизни главы государства, опубликовав в своем Facebook снимок, вызывавший неоднозначную реакцию пользователей.

«Завтра у президента Владимира Зеленского обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер — наше общее фото. На обложке, конечно, только президент», — написала она.

Вероятно, Юлия знала, чего ждет от нее аудитория ее аккаунта: читатели страницы с одобрением и восторгом восприняли снимок, на котором красивые и симпатичные люди мило смотрят в объектив.

В то же время в Сети нашлись пользователи, которые удивились тому, что официальное фото сделано в «семейном» стиле. Только роль жены главы государства на нем играет Юлия Мендель. Некоторые даже пошутили относительно «второй леди страны».

Также не обошлось и без «буквоедов», которые потроллили Юлию за неумение овладеть профессиональным журналистским сленгом:

Кроме того, подоспели комментаторы, указавшие на такие «занудные» вещи, как дефицит в Госбюджете, которые для пресс-секретаря, похоже #какаяразница и менее важны, чем танцы и веселье.

В итоге в Сети решили, что, вероятно, президент знал, какой пресс-секретарь ему нужен, поэтому и остановил своей выбор на Юлии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в январе пресс-секретарь президента Украины попала в очередной скандал, не совсем умело прокомментировав его визит в Оман.

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