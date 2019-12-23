Украина

Вместе с Трампом и Путиным: Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week

Украинский президент Владимир Зеленский, фото которого недавно поместили на первую страницу издания Time, снова попал на обложку американского журнала.

На обложке последнего выпуска еженедельника The Week издание разместило карикатуру на ключевых фигур в мировой политике.

По версии журнала, лицами 2019 года стали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, украинский лидер Владимир Зеленский, глава Кремля Владимир Путин, шведская эко-активистка Грета Тунберг, адвокат Рудольф Джулиани, глава КНР Си Цзиньпинь и другие.

Авторы изобразили политиков на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Карикатура отображает все важные события, которые произошли в мире в уходящем году. В частности, Трамп и Зеленский не могут поделить между собой противотанковую ракету. За спиной Трампа находится верный адвокат Руди Джулиани, спешащий на помощь президенту. Генпрокурор США Уильям Барр поджигает доклад спецпрокурора Мюллера. Премьер Великобритании Борис Джонсон, размахивает британским флажком, символизируя свою победу.

Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский неоднократно был героем карикатур. Недавно актер Джим Керри создал карикатуру на Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она посвящена телефонному разговору, который стал причиной «Украинагейта».

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