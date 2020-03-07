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Вымогали деньги: в Одессе трое полицейских похитили женщину
Троих сотрудников Малиновского отдела полиции Одессы подозревают в похищении женщины и вымогательстве у нее крупной суммы в инвалюте.
Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, в полицию обратилась 30-летняя горожанка с заявлением о похищении ее тремя мужчинами. По ее словам, они схватили ее на улице Филатова (недалеко от упомянутого райотдела), усадили в иномарку и более часа «катали» по городу. При этом, на нее надели наручники и, обвинив в причастности к продаже наркотиков, вымогали, по предварительным данным, 10 тысяч долларов.
Не достигнув цели, молодую женщину выбросили из иномарки, принадлежащей одному из злоумышленников.
В ходе расследования установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские вышеназванного отдела. Сейчас назначено служебное расследование, на период проведения которого подозреваемые отстранены от исполнения служебных обязанностей. О случившемся сообщено в Управление внутренней безопасности в Одесской области и ГБР. По факту похищения человека начато расследование.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве на проспекте Науки полицейский устроил стрельбу в квартире, а потом сбежал через окно. А в Полтаве пьяный полицейский вместе с сообщником устроили дебош. Незадолго до этого в Броварах полицейский на машине буквально снес остановку с людьми.
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