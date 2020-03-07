Крымчанам — воду, а Донбассу — карантин: Зеленский меняет приоритеты?

Украина

С 7 марта на Донбассе введены ограничения, касающиеся пересечения КПВВ. По заявлению штаба Операции Объединенных сил (ООС), это связано с тем, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей произошла вспышка респираторных заболеваний. Причем указывается, что их вероятный возбудитель — печально известный китайский коронавирус COVID-19.

На первый взгляд, решение вполне логичное. Ведь жесткий контроль введен и в международных аэропортах страны, где пассажиры рейсов из Италии проходят спецпроцедуру по бесконтактному измерению температуры.

Однако есть также важный момент, который делит обладателей украинского паспорта на две категории.

«Граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение», — говорится в заявлении.

Такая организация дела и забота внушают уважение. Но что же предусмотрено для тех украинцев, у которых по каким-то причинам нет отметки о регистрации на подконтрольной правительству территории?

«В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, которые следуют с временно оккупированных территорий и не имеют регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ», — дает пояснение штаб ООС.

При этом прямо заявляется, что российско-оккупационные администрации не смогут взять ситуацию с эпидемией под свой контроль из-за острой нехватки персонала и медикаментов. То есть больных людей, не имеющих регистрации, будут возвращать в ОРДЛО с заведомой уверенностью, что там они не смогут получить необходимую медицинскую помощь. Так создается практически резервация — в результате нет нужды и тратиться на строительство пресловутой стены, которая отгородит оккупированные территории.

Стресс-тест украинского общества от премьера Шмыгаля

Интересно, что информация об ограничениях по пересечению КПВВ пока касается только Донбасса. Ходили разговоры и о введении определенного режима также на административной границе с оккупированным Крымом, однако пока таких радикальных мер, как в случае с ОРДЛО, там не принимается.

Более того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сразу после своего назначения заявил о необходимости поставки воды в Крым, чем взорвал общество в стране.

«Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья, хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно»,— сказал он.

Причем речь идет не о питьевой воде (хотя Шмыгаль о ней и упоминает), а о той, которая используется для орошения и технических потребностей. До 2014 года около 85% таких потребностей полуострова обеспечивал Северо-Крымский канал, который сейчас перекрыт.

Тем удивительнее, на фоне такой заботы главы правительства о жителях оккупированного Крыма, выглядит решение о потенциальном отказе в помощи украинцам оккупированного Донбасса при возможном инфицировании их смертельно опасной болезнью. Ведь при подаче воды в Крым не собираются же требовать от каждого потребителя подтверждения регистрации на подконтрольной правительству Украины территории?!

Что изменилось в приоритетах

Различное отношение к оккупированным территориям Донбасса и Крыма было заложено еще при подписании первых Минских соглашений, когда ОРДЛО стали рассматривать без привязки к аннексированному полуострову. Причем это считали правильным и некоторые украинские политики, утверждавшие, что ситуации сильно отличаются, и возвращать эти территории надо разными путями.

Хотя все различия были и есть исключительно для России — в плане применения механизмов оккупации. Для Украины никаких отличий не видно — и Крым, и Донбасс находятся под контролем РФ. Вот только касательно одной части оккупированных территорий Кремль готов вести хоть какой-то диалог, а по другой — категорически нет.

Новая власть делала робкие попытки «привязать» рассмотрение крымского вопроса к донбасскому и внести это в «нормандский формат», но РФ прогнозируемо отмела такую возможность.

Однако в последние дни ситуация изменилась. Создается впечатление, что после смены Кабмина на переднем плане стал вопрос возвращения именно аннексированного Россией полуострова.

«Стратегия возвращения Крыма мой приоритет как министра иностранных дел. Крым не продается»,— написал в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который сменил на этом посту Вадима Пристайко.

И буквально в тот же день президент Владимир Зеленский заявил о возможном выходе Украины из Минских соглашений.

«Время идет… Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя»,— сказал он.

Вряд ли эти два заявления совпали совершенно случайно, как и то, что новоизбранный премьер-министр Денис Шмыгаль сразу поднял тему Крыма.

Похоже на то, что в политике Украины наметилось изменение курса. Если при президенте Петре Порошенко решение вопроса о возвращении Крыма выглядело чем-то очень и очень отдаленным, то у нынешней власти, возможно, несколько иные взгляды. Во всяком случае, в плане реагирования на сложившуюся ситуацию.

Скорее всего, стало очевидно, что реинтеграция оккупированной части Донбасса — задача значительно более сложная, чем представлялось в 2019 году. Еще совсем недавно в Украине было распространено мнение, мол, Путин с радостью обменяет Донбасс на признание Крыма как части России, что автоматически приведет к снятию санкций с РФ. Однако события последних месяцев показывают — проблема с ОРДЛО значительно глубже.

Массовая раздача российских паспортов жителям оккупированных территорий, признание в ОРДО единственным государственным языком русского, многочисленные обострения ситуации на линии разграничения — все это говорит о том, что Кремль не собирается ни в каком виде возвращать Донбасс в Украину.

Впрочем, «на местах» — в Луганской и Донецкой областях — это ощущалось практические все время с 2014 года. Не было заметно никаких реальных предпосылок реинтеграции. Да и неужели Путин мог подвергнуть сомнению свой тщательно создаваемый образ «собирателя русских земель»?! На разрушение собственного величественного имиджа он вряд ли когда-нибудь решится даже ради очевидных геополитических выгод.

Коронавирус как катализатор процессов

Ситуация с отношением Украины к реинтеграции Крыма и Донбасса начала развиваться быстрей в связи с возникновением экстрима — угрозой эпидемии коронавируса.

Теперь требуется вводить особые меры не только на государственной границе, но и на административных кордонах. И здесь особенно ярко проявляются последние тенденции в отношении деоккупации территорий.

Будет ли украинским правительством поставлен знак равенства между Крымом и Донбассом, или опять надолго зафиксируется очевидный крен в сторону одной из оккупированных частей Украины, станет ясно уже в ближайшее время. Пока же ОРДЛО в явных аутсайдерах.

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