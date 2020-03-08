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Спорт

Сравнили с анакондой: о 19-летней Билодид сняли документальный фильм (фото)

14:17 8 марта 2020 210
Дарья Билодид
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

О 19-летней украинской дзюдоистке Дарье Билодид, в августе прошлого года ставшей самой молодой двукратной чемпионкой мира, сняли документальный фильм.

Лента получила название «Анаконда» — именно так называют нашу соотечественницу за стиль ведения борьбы во время поединков. Впрочем, Дарье подобное сравнение не совсем по душе. «Многие люди говорят мне об этом. Но я хочу быть просто злой и агрессивной, не хочу при этом быть похожей на кого-то из животных — хочу быть Дарьей Билодид», — говорила спортсменка после того, как завоевала свою вторую золотую медаль на чемпионате мира в Токио.

Сама дзюдоистка проанонсировала выход фильма на своей странице в Instagram, отметив, что премьера документальной ленты состоится 25 марта.

Отметим, что в нынешнем году Дарья уже завоевала награду высшей пробы на престижном турнире серии Grand Slam, проходившем в Париже.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Билодид разделась на пляже и показала соблазнительную фигуру.

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