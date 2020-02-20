Спорт

Дарья Билодид разделась на пляже и показала соблазнительную фигуру: яркие фото

Юная украинская дзюдоистка Дарья Билодид, недавно ставшая победительницей престижного турнира серии Grand Slam в Париже, наслаждается пляжным отдыхом в теплых краях.

Красочными фото 19-летняя спортсменка делится со своими подписчиками в Instagram. «Солнечная терапия», — подписала снимки Дарья, которые менее чем за сутки собрали более 40 тысяч «лайков» (всего у Билодид 255 тысяч подписчиков).

Напомним, что в 2019 году наша соотечественница второй раз в карьере завоевала «золото» взрослого чемпионата мира, проходившего в Токио, а также победила на II Европейских играх в Минске.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок мира по итогам 2019 года.

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