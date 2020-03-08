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Родственники жертв рейса МН-17 устроили необычную акцию протеста возле посольства России (фото)
В Гааге накануне судебного процесса по делу о катастрофе самолета рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест в Гааге.
Так, напротив посольства России в Гааге они поставили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии. Среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов, пишет Укринформ.
Кроме родных погибших к акции также присоединились и простые прохожие. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших.
Как писали «ФАКТЫ», суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Пассажирский Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.
Фото: Укринформ
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