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Катастрофа МН17 на Донбассе: появилась важная информация о рассмотрении дела в суде
Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения в небе над Донбассом самолёта «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» начнётся 9 марта 2020 года. Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении рейса MH-17 пройдет в рамках национального законодательства, а не международного.
Напомним, что из 298 человек, находившихся на борту самолёта, большинство было гражданами Нидерландов, передает Радио Свобода.
Место проведения слушаний, в связи с повышенным общественным интересом перенесено из здания окружного суда в Гааге в Юридический комплекс, находящийся вблизи аэропорта Схипхол.
Среди обвиняемых — трое россиян: террорист «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Из четверых подозреваемых на предъявленные обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое отрицают свою вину и причастность к катастрофе.
Общая судебная коллегия будет состоять из пяти судей — трёх постоянных и двух заместителей. Председательствовать на суде будет Хендрик Стенхёйс. Обычно в уголовной практике Нидерландов обвинительное заключение поступает судьям не раньше чем за 14 дней. Судебные заседания запланированы до конца марта 2021 года. За происходящим в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляции.
Как писали «ФАКТЫ», ранее следственная группа, занимающаяся делом об авиакатастрофе «Боинга», установила, что поставки оружия боевикам, сбившим самолет, и их действия контролировала Россия.
Российский террорист Игорь Гиркин признал, что у следователей по делу сбитого над Донбассом малазийского «Боинга» есть запись его телефонного разговора летом 2014 года с террористом Александром Бородаем.
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