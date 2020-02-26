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Дело о крушении МН17 на Донбассе: следствие засекретит имена свидетелей
Во время рассмотрения в суде дела о катастрофе рейса МН17 Малазийских авиалиний летом 2014 года, которое начнется 9 марта 2020 года, персональные данные свидетелей останутся тайной из-за существования угрозы их здоровью и безопасности.
Как сообщает «Немецкая волна», 13 свидетелей будут засекречены, а одному в анонимности оказали, поскольку гарантировать ее практически не возможно. Тем, кто будет находится под защитой, присвоят кодовые имена.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из подозреваемых по делу о катастрофе «Боинга» Малазийских авиалиний заявил об участии в судебном процессе и хочет, чтобы его защищала нидерландская юридическая фирма.
Также сообщалось, что Россия просила Нидерланды передать ей дела троих россиян, которые проходят в качестве подозреваемых по делу о катастрофе «Боинга», но получила отказ.
Напомним, что подозреваемые — российские высокопоставленные офицеры Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также один из бывших главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) и украинец Леонид Харченко, воевавший в рядах террористической «ДНР».
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