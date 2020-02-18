Путинские пропагандисты разгоняют новый фейк о катастрофе МН17

Украина

Россия, хотя и знает, что рейс МН17 сбили российские военные, продолжает распространять в СМИ информацию о том, что не имеет никакого отношения к катастрофе малазийского «Боинга», сбитого над Донбассом летом 2014 года. Кроме опровержений из официальных российских кругов, фейки распространяются так называемыми журналистами. Об очередной такой «сенсации» в Facebook пишет журналист Василий Максимов.

По его словам, бывшая журналистка канала RT Яна Ерлашова, которая ушла в «независимую» журналистику, постоянно пытается доказать непричастность РФ к гибели рейса MH-17 на Донбассе.

Она вместе с неким голландцем зарегистрировала ресурс Bonanza media и выложила на него некие сканы документов, которые, по мнению Максимова, «ни о чем».

«…дальше (и тут понеслось) наступает примерно следующий бред: «СМИ со ссылкой на разведку: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука». Ботофермы уже вовсю тиражируют дезинформациию», — пишет журналист.

Максимов отмечает, что ему хватило примерно 10 минут, чтобы «раскопать, что за источник, и откуда уши растут».



По его мнению, через некоторое время агрессивное колесо военной пропаганды мощно завертится.

«Итог будет следующим: …утренняя ведущая хорошо поставленным голосом расскажет ярославскому рабочему с завода по изготовлению валенок, что злые Нидерланды таки признали правоту России-матушки. И вот допьет он свой растворимый кофий, и пойдет на работу с осознанием, что фошыстов победили, и пиндосов победим. И никто нам не указ. Признали — значит уважают. И забудет на время о кредитах, коммуналке и о том, как прожить на 15 тыщ. Только, увы для пропаганды, таких жертв зомбоящика все меньше», — отмечает журналист.

Отметим, судебное разбирательство по делу о катастрофе авиалайнера рейса МН17, начнется в марте 2020 года.

Напомним, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из российского «БУКа» над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые причастны к транспортировке и боевому применению «БУКа», сбившего МН17. Трое из них россияне — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый — украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР». В СМИ пишут, что Харченко могли убить.

Один из подозреваемых по делу о катастрофе малазийского «Боинга», имя которого не известно, изъявил желание участвовать в судебном процессе и хочет, чтобы его защищала нидерландская юридическая фирма.

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