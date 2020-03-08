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Букет из бараньей ноги: в Харькове креативно поздравили с 8 марта питомцев зоопарка (фото)
В Харьковском зоопарке 8 Марта отпраздновали даже животные, причем подарки им достались самые креативные. Например, лесная красавица рысь Сима получила цветок из мяса в яркой вазе, которую она еще и приспособила под когтеточку. Напомним, в зоопарке Одессы радуются пополнению в семье краснокнижных амурских тигров.
Львице Кире достался оригинальный «цветок» в виде бараньей ноги, которой она решила поделиться с другом — львом Ричардом.
Антилопам презентовали красочную композицию из пекинской капусты, моркови, груш, зелени и сена, а вот в вольере слонихи Тенди «выросло» праздничное дерево, украшенное морковью, грушами, бананами и капустой.
Напомним, 23 февраля в зоопарке Новосибирска (Россия) льва Сэма накормили… бумажным танком, в котором было спрятано мясо.
Фото с сайта Харьковского зоопарка
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.