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Люди и звери

Букет из бараньей ноги: в Харькове креативно поздравили с 8 марта питомцев зоопарка (фото)

15:57 8 марта 2020 109
Букет в виде бараньей ноги: в Харькове креативно поздравили с 8 марта питомцев зоопарка (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харьковском зоопарке 8 Марта отпраздновали даже животные, причем подарки им достались самые креативные. Например, лесная красавица рысь Сима получила цветок из мяса в яркой вазе, которую она еще и приспособила под когтеточку. Напомним, в зоопарке Одессы радуются пополнению в семье краснокнижных амурских тигров.

Львице Кире достался оригинальный «цветок» в виде бараньей ноги, которой она решила поделиться с другом — львом Ричардом.

Антилопам презентовали красочную композицию из пекинской капусты, моркови, груш, зелени и сена, а вот в вольере слонихи Тенди «выросло» праздничное дерево, украшенное морковью, грушами, бананами и капустой.

Напомним, 23 февраля в зоопарке Новосибирска (Россия) льва Сэма накормили… бумажным танком, в котором было спрятано мясо.

Фото с сайта Харьковского зоопарка

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