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Министр Малюська странно поздравил женщин с 8 Марта (фото)
Министр юстиции Денис Малюська, сохранивший свой пост в новом правительстве, продолжает удивлять странными фото в соцсети. На этот раз он поздравил женщин с их праздником снимком с огромной искусственной розой.
«Спросил жену, не слишком глупый вид на фото как для поздравления с 8 Марта. Ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится. А потому с праздником вас, дорогие женщины!», — прокомментировал фото министр.
Он также сообщил, что для своих женщин (жены и трех дочерей) он приготовил не только завтрак, но и обед, и делает это ежедневно.
Кроме того, министр пообещал «и впредь обеспечивать равенство прав на нормативном уровне».
Напомним, ранее Малюська поиздевался над хейтерами, желающими его отставки, опубликовав фото своей обуви на пустом рабочем столе.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!