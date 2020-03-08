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Оккупанты распиарили открытие мусорного контейнера в Донецке: в сети смеются (фото)
В Донецке, на окраине которого на днях гремели взрывы, оккупанты устроили шоу из открытия… мусорного контейнера по сбору пластиковых бутылок.
Фото с места событий появились в соцсетях.
«Капец какой-то. Сегодня в нашем дворе — телевидение приехало и 10 человек бездельников на полчаса ради установки сетки для пластиковых бутылок», — написал один из местных жителей, назвав происходящее цирком.
По его словам, доставив на место контейнер, организаторы принялись бегать по мусорникам в поисках пластиковых бутылок, которые затем на камеру бросили в контейнер, пожав друг другу руки.
«Камера по всему двору бегала, не знали, с какой стороны лучше снимать, потом достали эти 2 несчастные бутылки из контейнера и опять на камеру пошли бросать с рукопожатиями и обниманиями… Так в нашем дворе еще никто над мусором не изголялся»., — констатировал очевидец.
Как сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке элитный внедорожник был уничтожен взрывом.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!