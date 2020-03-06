Украина

На окраине Донецка слышны бои: в городе паника

В пятницу, 6 марта, в оккупированном Донецке слышен грохот тяжелых орудий. Ранее сообщалось, что боевики повредили газопровод, из-за чего вспыхнул факел.

Как сообщает «Информационное сопротивление», в соцсетях много информации о том, что около 13.00 боевики начали массированный огонь из крупнокалиберного вооружения.

Так, в Twitter пользователь «Хочу домой» написал:

«Донецк. 14:09 мск Шахтерская пл. Слышны бахи. Киевский проспект (Вильнюс) гремит тяжелое интервал меньше минуты с севера».

Мощные выстрелы слышны также в оккупированной Макеевке.

«В 13:38 и в 14:15 Азотному слышно улеты, два раза по три очень мощные. Отпишитесь ребята, кажется ушло на Пески», — написал пользователь Twitter «Конструктор хаоса».

Ранее сообщалось, что на Донбассе подорвалась БМП ВСУ — погиб один военный.

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