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На окраине Донецка слышны бои: в городе паника
В пятницу, 6 марта, в оккупированном Донецке слышен грохот тяжелых орудий. Ранее сообщалось, что боевики повредили газопровод, из-за чего вспыхнул факел.
Как сообщает «Информационное сопротивление», в соцсетях много информации о том, что около 13.00 боевики начали массированный огонь из крупнокалиберного вооружения.
Так, в Twitter пользователь «Хочу домой» написал:
«Донецк. 14:09 мск Шахтерская пл. Слышны бахи. Киевский проспект (Вильнюс) гремит тяжелое интервал меньше минуты с севера».
Мощные выстрелы слышны также в оккупированной Макеевке.
«В 13:38 и в 14:15 Азотному слышно улеты, два раза по три очень мощные. Отпишитесь ребята, кажется ушло на Пески», — написал пользователь Twitter «Конструктор хаоса».
Ранее сообщалось, что на Донбассе подорвалась БМП ВСУ — погиб один военный.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...