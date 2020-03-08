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Дело МН-17: Украина получила представительство в Международной следственной группе
Представители следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Объединенной группы по расследованию катастрофы МН-17 на Донбассе. Это сделано, чтобы расследование было продолжено параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми, который начнется 9 марта 2020 года.
Совместную следственную группу от Украины возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который координирует работу по расследованию международных преступлений.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский и новый глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировали на начало международного судебного процесса по делу МН-17.
По словам президента, на суде будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек.
Дмитрий Кулеба же отметил, что во время процесса необходимо «поименно установить всю цепочку преступников, убивших 298 человек».
«Чтобы больше никто не мог, предлагая фейковые теории, издеваться над горем родных и близких. Они имеют право на правду и справедливость», — написал он.
Напомним, ранее стало известно, что международная следственная группа нашла свидетеля пуска ракеты ЗРК «Бук», поразившей Boeing «Малайзийских авиалиний».
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