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Украина

США передают Украине патрульные катера Mark VI: появились фото

22:58 8 марта 2020 30
США передают Украине патрульные катера Mark VI: появились фото
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Пентагон сообщил Конгрессу о планах предоставить Украине в 2020 году контрбатарейные радары и бронированные патрульные катера Mark VI (MK VI). Напомним, в ноябре украинские военные впервые испытали американские катера Island.

Как сообщает источник СNN, последние предназначены для обеспечения безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержки операций основных сил ВМС.

По информации Украинского милитарного портала, катера типа MK VI обычно комплектуются двумя командами по пять человек, плюс 8 человек с досмотровой группы (всего 18 человек). Команда из десяти человек обычно состоит из командира катера, двух рулевых, двух механиков, двух операторов вооружения и двух стрелков.

Катера будут доставлены до конца года

В 2019 году в состав украинского флота уже вошли переданные США катера Island, в 2020 году украинские военные должны получить еще три таких судна.

Напомним, в 2020 году США намерены выделить Украине помощь на $ 250 млн со стороны Пентагона и еще почти $ 450 млн по линии Госдепа США (экономическая помощь). Главным приоритетом помощи названо усиление украинского флота.

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