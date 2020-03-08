День ангела Тараса: душевные поздравления и открытки

Общество и люди

В понедельник, 9 марта, и во вторник, 10 марта, День ангела Тараса.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для именинников.

От души поздравляю тебя, Тарас. Желаю упорно и настойчиво идти к своим целям, не отступая от своих принципов и не теряя ценностей своей жизни. Будь успешен, Тарас, уважаем, любим и счастлив.

***

Дружно мы тебя поздравим,

Счастлив будь всегда, Тарас,

И желаем, чтобы в жизни

Побеждал ты много раз,

Обстоятельства, проблемы

Бодро ты преодолей,

Наслаждайся каждым мигом,

Сделай весь наш мир добрей!

***

Поздравляю, Тарас. Желаю тебе здоровья и счастливых улыбок, больших идей и стремлений, светлых горизонтов и перспектив, значимых достижений и побед, интересных увлечений и ярких праздников жизни. Будь успешен, Тарас, уверен в себе и всегда настроен только на оптимистичную волну!

***

Для Тараса в этот день мне СМС писать не лень. Пусть отныне и всегда, не придет к тебе беда. Всеми будешь ты любим. С днем твоих именин!

***

Мы Тараса поздравляем

С именинами его.

Приготовили мы тосты

И подарки для него.

Пусть Тарасу в этой жизни

Каждый день во всем везет,

Ангел пусть его Хранитель

Много счастья принесет.

И не будет со здоровьем

Никогда вообще проблем,

Пусть как будто эталонный

Будет он приятен всем.

Напомним, что 10 марта — День ангела Ивана. Поздравления можно найти здесь.

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