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День ангела Тараса: душевные поздравления и открытки
В понедельник, 9 марта, и во вторник, 10 марта, День ангела Тараса.
«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для именинников.
От души поздравляю тебя, Тарас. Желаю упорно и настойчиво идти к своим целям, не отступая от своих принципов и не теряя ценностей своей жизни. Будь успешен, Тарас, уважаем, любим и счастлив.
***
Дружно мы тебя поздравим,
Счастлив будь всегда, Тарас,
И желаем, чтобы в жизни
Побеждал ты много раз,
Обстоятельства, проблемы
Бодро ты преодолей,
Наслаждайся каждым мигом,
Сделай весь наш мир добрей!
***
Поздравляю, Тарас. Желаю тебе здоровья и счастливых улыбок, больших идей и стремлений, светлых горизонтов и перспектив, значимых достижений и побед, интересных увлечений и ярких праздников жизни. Будь успешен, Тарас, уверен в себе и всегда настроен только на оптимистичную волну!
***
Для Тараса в этот день мне СМС писать не лень. Пусть отныне и всегда, не придет к тебе беда. Всеми будешь ты любим. С днем твоих именин!
***
Мы Тараса поздравляем
С именинами его.
Приготовили мы тосты
И подарки для него.
Пусть Тарасу в этой жизни
Каждый день во всем везет,
Ангел пусть его Хранитель
Много счастья принесет.
И не будет со здоровьем
Никогда вообще проблем,
Пусть как будто эталонный
Будет он приятен всем.
Напомним, что 10 марта — День ангела Ивана. Поздравления можно найти здесь.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».