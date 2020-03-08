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Общество и люди

День ангела Тараса: душевные поздравления и открытки

23:37 8 марта 2020 40
Тараса именины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В понедельник, 9 марта, и во вторник, 10 марта, День ангела Тараса.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для именинников.

День ангела Тараса

От души поздравляю тебя, Тарас. Желаю упорно и настойчиво идти к своим целям, не отступая от своих принципов и не теряя ценностей своей жизни. Будь успешен, Тарас, уважаем, любим и счастлив.

***

Дружно мы тебя поздравим,
Счастлив будь всегда, Тарас,
И желаем, чтобы в жизни
Побеждал ты много раз,
Обстоятельства, проблемы
Бодро ты преодолей,
Наслаждайся каждым мигом,
Сделай весь наш мир добрей!

День ангела Тараса

***
Поздравляю, Тарас. Желаю тебе здоровья и счастливых улыбок, больших идей и стремлений, светлых горизонтов и перспектив, значимых достижений и побед, интересных увлечений и ярких праздников жизни. Будь успешен, Тарас, уверен в себе и всегда настроен только на оптимистичную волну!

День ангела Тараса

***
Для Тараса в этот день мне СМС писать не лень. Пусть отныне и всегда, не придет к тебе беда. Всеми будешь ты любим. С днем твоих именин!

День ангела Тараса

***
Мы Тараса поздравляем
С именинами его.
Приготовили мы тосты
И подарки для него.
Пусть Тарасу в этой жизни
Каждый день во всем везет,
Ангел пусть его Хранитель
Много счастья принесет.
И не будет со здоровьем
Никогда вообще проблем,
Пусть как будто эталонный
Будет он приятен всем.

День ангела Тараса

Напомним, что 10 марта — День ангела Ивана. Поздравления можно найти здесь.

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