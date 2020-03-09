Разумков рассказал о своих "сложных" отношениях с Зеленским

Украина

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, у которого недавно, согласно сообщениям СМИ, состоялся неприятный разговор с президентом Владимиром Зеленским, считает, что у него с главой государства «достаточно хорошие отношения».

Об этом он сказал в интервью на одном из телеканалов, которое было обнародовано вечером 8 марта, передает УНИАН.

На вопрос, остается ли он в команде президента Украины Владимир Зеленского, Разумков ответил утвердительно.

Кроме того, на вопрос относительно мнения, в частности, в некоторых материалах СМИ, что якобы он имеет сложные отношения с президентом, и якобы спикер может оставить свою должность, председатель ВР отметил: «Не знаю, кто что пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент его разделяет».

Также председатель ВР также напомнил, что свое членство в партии «Слуга народа» он не приостанавливал, а лишь оставил должность председателя партии.

По его словам, партийная работа занимает очень много времени.

«И кто этим занимался, кто занимался партстроительством, кто занимался избирательными кампаниями, хорошо понимает, что это съедает 26 часов в сутки из 24-х», — пояснил он.

Поэтому спикер принял решение не объединять партийную работу с деятельностью председателя Верховной Рады.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дмитрий Разумков заявил о том, что в работе как правительства, так и парламента есть ошибки и просчеты. При этом он подчеркнул, что главное — эти ошибки признавать, исправлять, а не говорить на черное — белое.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter