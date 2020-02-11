Есть ошибки и просчеты: Разумков прокомментировал работу Кабмина

Украина

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, высказавшийся на днях об отсутствии необходимости принимать новые законы для выборов на оккупированной части Донбасса, прокомментировал работу правительства.

Сделал это он в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

«Я думаю, что, как и в любой другой команде, также есть ошибки, есть просчеты… И в работе парламента также есть ошибки, я об этом тоже откровенно говорю. Главное — эти ошибки признавать, исправлять, а не говорить на черное — белое, и, понимая, что ты ошибся, доказывать всему миру, что ты прав», — ответил председатель парламента на вопрос о том, устраивает ли его украинское правительство.

Когда последовал вопрос о том, можно ли считать, что считать, что больше ошибок сделал премьер-министр, Разумков высказал мнение, что такую оценку должно давать украинское общество, «оценивая каждого по его делам: как председателя Верховной Рады, как руководителя правительства, как народного депутата Украины».

Говоря о возможных кадровых предложениях от правительства, он отметил, что «на сегодня таких представлений от правительства пока в Верховную Раду не поступало».

«По состоянию на сегодня мы не приобщались к этому процессу собеседований, которые происходят на уровне Кабинета министров», — сказал глава парламента.

Кроме того, отвечая на вопрос о зарплатах топ-чиновников, спикер выразил мнение, что «в ближайшее время будут выработан какой-то логический алгоритм зарплат чиновников топ-уровня».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после скандала с прослушкой в служебном кабинете премьер-министра, Дмитрий Разумков отреагировал тем, что запретил пускать к себе посетителей с мобильными телефонами — теперь их нужно оставлять на входе

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