- 03:21 "Нули на табло ВР": Разумков назвал причину смены Кабмина
- 02:50 Эксперты пояснили, как часто нужно менять зубную щетку, расческу и разделочную доску
- 02:29 КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
- 01:50 Накачивал наркотиками и вступал в половую связь: в США разгорается секс-скандал вокруг хирурга-насильника
- 01:25 Сведение счетов в мечети: в Париже открыли стрельбу на территории религиозного учреждения, есть пострадавшие
- 00:57 Пытались стащить подарки женщинам: в России мужчины в платьях и на каблуках побили охранников
- 00:24 Разумков рассказал о своих "сложных" отношениях с Зеленским
- 08.03 23:54 Коронавирус победим: в Китае от недуга излечился 100-летний мужчина
- 08.03 23:37 День ангела Тараса: душевные поздравления и открытки
- 08.03 23:25 Трагедия во Львове: четверо детей отравились угарным газом
- 08.03 22:58 США передают Украине патрульные катера Mark VI: появились фото
- 08.03 22:21 Все ближе к Киеву: на коронавирус проверяют пациентку в Житомире
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
Отказавшаяся от моратория на ядерные испытания Северная Корея произвела запуск трех снарядов из города Сондок в провинции Хамгён-Намдо на востоке страны в направлении Японского моря.
Об этом в понедельник информировало агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.
«Наши военные проводят мониторинг ситуации на случай дополнительных запусков и находятся в состоянии боеготовности», — заявили в южнокорейском КНШ.
В то же время общественное телевидение Японии со ссылкой на правительство страны сообщило, что запущенные в понедельник КНДР ракеты не достигли японской исключительной экономической зоны в Японском море.
По данным правительства Японии, запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими.
Также сообщается, что премьер-министр Японии отдал распоряжение всем профильным министерствам и ведомствам осуществлять оперативный сбор и анализ информации о запуске, в полной мере предоставлять все необходимые данные местному населению, а также отдал приказ обеспечить безопасность гражданской авиации и судоходства в регионе.
Напомним, что это был второй подобный запуск с начала 2020 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что власти КНДР сообщили о проведении 2 марта учений дальнобойной артиллерии, в ходе которых проводились стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. В свою очередь южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщал о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пытались стащить подарки женщинам: в России мужчины в платьях и на каблуках побили охранников (видео)
Педиатр Антон Асонов: "Если температура держится четыре-пять дней, возможно, к вирусной инфекции присоединилась бактериальная"
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!