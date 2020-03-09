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Мир

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

2:29 9 марта 2020 35
КНДР ракеты
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Отказавшаяся от моратория на ядерные испытания Северная Корея произвела запуск трех снарядов из города Сондок в провинции Хамгён-Намдо на востоке страны в направлении Японского моря.

Об этом в понедельник информировало агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

«Наши военные проводят мониторинг ситуации на случай дополнительных запусков и находятся в состоянии боеготовности», — заявили в южнокорейском КНШ.

В то же время общественное телевидение Японии со ссылкой на правительство страны сообщило, что запущенные в понедельник КНДР ракеты не достигли японской исключительной экономической зоны в Японском море.

По данным правительства Японии, запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими.

Также сообщается, что премьер-министр Японии отдал распоряжение всем профильным министерствам и ведомствам осуществлять оперативный сбор и анализ информации о запуске, в полной мере предоставлять все необходимые данные местному населению, а также отдал приказ обеспечить безопасность гражданской авиации и судоходства в регионе.

Напомним, что это был второй подобный запуск с начала 2020 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что власти КНДР сообщили о проведении 2 марта учений дальнобойной артиллерии, в ходе которых проводились стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. В свою очередь южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщал о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км.

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