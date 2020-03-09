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Эксперты пояснили, как часто нужно менять зубную щетку, расческу и разделочную доску
Для того, чтобы красиво и стильно выглядеть, нужно не только отслеживать тренды в прическах, но периодически менять свою расческу, чтобы не подвергать себя риску возникновения инфекции.
Также регулярной замене подлежат и еще несколько предметов, которые при длительном использовании могут оказывать негативное влияние на здоровье человека.
Редакция портала Times Now обратилась к специалистам в области гигиены и составила на основании их рекомендаций ТОП-5 предметов, которые подлежат периодической замене.
Зубная щетка. Покупать новую вместо старой нужно не только когда щетина начинает изнашиваться, ее срок эксплуатации заканчивается раньше. Американская стоматологическая ассоциация рекомендует менять зубную щетку каждые 3−4 месяца.
Спонжи, кисти для макияжа. Будучи несвежими и грязными, они могут раздражать кожу, способствовать попаданию на нее бактерий. Эти предметы нужно не только регулярно чистить, менять их нужно каждые 3 месяца.
Губка для посуды. При частом использовании она должна заменяться не реже раза в две недели или немногим более часто. Эксперты пояснили: на губки попадают бактерии, способные размножаться на посуде, которая выглядит чистой на взгляд человека.
Разделочная доска. Регулярное использование этого предмета быта ведет к образованию микротрещин, в которых бактерии задерживаются даже после мытья. Чтобы избежать из попадания в организм, менять доску следует каждые 3 месяца.
Расческа. Она собирает с волос и кожи головы множество загрязняющих частиц, поэтому должна регулярно очищаться. Но также расческу нужно менять. Как часто? По мнению экспертов, каждые 6 месяцев. Ее «вечное» использование вредит здоровью кожи головы, способствует повышенной ломкости, выпадению волос, пояснили специалисты.
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