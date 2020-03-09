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Журналист Асеев предложил кардинальный способ возврата ОРДЛО в Украину (видео)
Освобожденный из плена боевиков 29 декабря 2019 года донецкий журналист Станислав Асеев, рассказавший, что вместе с патриотами из «ДНР» прибыли и те, кто издевался над украинцами в донецкой тюрьме, высказал мнение, что для полноценного возвращения ОРДЛО под контроль Украины нужно вывезти в страну-агрессор всех, кто участвовал в конфликте на стороне непризнанных «республик».
Об этом Асеев сказал в интервью «Пятому каналу» в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой.
По его мнению, Украине не нужны люди, воевавшие против Украины в любом качестве.
«Тех, кто имели отношение к корпусам — не только военные: и снабженцы, и бухгалтерия, вообще все, кто входил в состав второго и первого армейского корпуса», — пояснил журналист.
После этого наша страна должна получить контроль над границей, чтобы контролировать всех прибывающих в Украину.
В то же время сам журналист назвал такой сценарий «фантазией».
По мнению Асеева, сейчас редко происходят войны, в результате которых одна из сторон теряет государственность: обычно в ходе конфликтов решается вопрос контроля над территорией.
Поэтому в случае с ОРДЛО, считает он, вопрос нужно решать именно кардинальным образом, чтобы «это не расползлось дальше».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский поменял свою точку зрения в вопросе окончания войны на Донбассе. Более того: он поставил главе Кремля дедлайн по окончанию конфликта на востоке Украины, заявив в интервью The Guardian Зеленский, что Киев готов выйти из минских переговоров через год, если не будет никакого прогресса.
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