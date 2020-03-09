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Бывший любовник Заворотнюк раскрыл секрет успеха «Моей прекрасной няни»
Актриса Анастасия Заворотнюк, которую не так давно в очередной раз «похоронили» в РФ, сыграла в сериале «Моя прекрасная няня», успех которого вряд ли может быть повторен в ближайшие годы.
Об этом актер и продюсер Сергей Жигунов заявил на пресс-конференции в городе Южно-Сахалинске, передает «Комсомольская правда».
«Нескоро, к сожалению, успех „Моей прекрасной няни“ удастся кому-то повторить. Ситкомы ведь почти перестали снимать, а это так называемый многокамерный ситком, почти телеспектакль», — отметил артист.
По словам Жигунова, он никогда целиком не смотрел сериал, только «видел фрагменты».
«Мне показалось, что это смешно, прекрасный сценарий и очень хорошо играют артисты», — добавил актер.
Среди причин, по которым «Моя прекрасная няня» останется успешным российским ситкомом, он назвал в том числе технические упрощения у современных телепроектов. «Тогда снимали на пять камер, а сейчас в основном на одну. И вроде шутки есть, а в голос уже никто не смеется», — уточнил Жигунов.
Напомним, что комедийный сериал «Моя прекрасная няня» выходил на канале СТС с 2004 года и принес Анастасии Заворотнюк известность среди зрителей в нескольких постсоветских странах. Сергей Жигунов играл в «Моей прекрасной няне» вместе с Заворотнюк. Кроме того, у артистов несколько лет был роман.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна недавно нарушила молчание и вспомнила о матери в соцсетях. При этом девушка выразила надежду, что скоро Анастасия поправится.
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