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Оккупанты на Донбассе подбили грузовик Объединенных сил: у ВСУ потери

21:02 8 марта 2020 271
Оккупанты на Донбассе подбили грузовик Объединенных сил: у ВСУ потери
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 8 марта, на Донбассе снова погиб украинский военный. Напомним, 6 марта в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области при подрыве нашей БМП погиб командир взвода 93- й отдельной механизированной бригады.

Это произошло, когда российско-террористические войска обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) грузовой автомобиль подразделения Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один — боевое поражение», — говорится в сообщении.

Всего в течение суток вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, наши позиции были обстреляны из запрещенных «минскими договоренностями» минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

В результате одного из таких обстрелов на окраине Марьинки произошел масштабный пожар, повредивший один из опорных пунктов ООС.

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