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Не зря воевали: в России открыто посмеялись над помпезным открытием мусорки в Донецке
В оккупированном Донецке местные «власти» торжественно открыли мусорный контейнер, чему посвятили целый репортаж. Ранее сообщалось, что, доставив контейнер, организаторы затем бегали в поисках пластиковых бутылок, после чего на камеру бросали их в мусорку.
В популярном российском паблике MDK фото с места событий вызвали бурные обсуждения. «Не зря воевали», — так подписаны фотографии.
Большинство пользователей оставляет язвительные комментарии, в которых высмеивает «достижения» квази-республики. Хотя находятся и отдельные люди, которые считают открытие одного мусорного контейнера реально значительным достижением «республики ДНР».
Вот некоторые из комментариев:
Ранее сообщалось, что на одной из частных шахт ОРДО взорвался метан — в результате происшествия погибли два горняка.
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