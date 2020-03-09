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Украина

Не зря воевали: в России открыто посмеялись над помпезным открытием мусорки в Донецке

9:37 9 марта 2020 141
Съемка
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В оккупированном Донецке местные «власти» торжественно открыли мусорный контейнер, чему посвятили целый репортаж. Ранее сообщалось, что, доставив контейнер, организаторы затем бегали в поисках пластиковых бутылок, после чего на камеру бросали их в мусорку.

В популярном российском паблике MDK фото с места событий вызвали бурные обсуждения. «Не зря воевали», — так подписаны фотографии.

Большинство пользователей оставляет язвительные комментарии, в которых высмеивает «достижения» квази-республики. Хотя находятся и отдельные люди, которые считают открытие одного мусорного контейнера реально значительным достижением «республики ДНР».

Вот некоторые из комментариев:

Ранее сообщалось, что на одной из частных шахт ОРДО взорвался метан — в результате происшествия погибли два горняка.

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