«Червяковое» суперлуние: что делать и как себя вести

Стиль жизни

9 марта 2020 года в 17:49 по Гринвичу (19:49 по киевскому времени) произойдет первое весеннее суперлуние (явление, когда в период полнолуния Луна приближается на максимально близкое расстояние к Земле). Его называют «червяковым» — как правило, в это время из земли начинают выползать первые дождевые черви, благополучно проспавшие там всю зиму. О том, что нам принесет это небесное явление, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. Что можно и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 9 по 15 марта 2020 года, читайте здесь.

— Прежде всего, суперлуние отражается на нашей профессиональной деятельности — обычно оно дает старт новым проектам, над которыми мы давно думаем и к реализации которых тщательно готовимся, — сказала Валентина. — Правда, нынешнее суперлуние отягощено ретроградной стадией Меркурия, а это не лучшее время для любых начинаний: могут появиться препятствия, которые мы изначально не учли, конкуренты — как им и полагается — будут вставлять палки в колеса, а некоторые проекты могут и вовсе замереть на стадии своего рождения. К такому развитию событий необходимо морально приготовиться, чтобы потом не впадать в панику и истерику.

Отдельно надо сказать о том, какие события будут происходить в сфере политики. Многие из руководителей — вплоть до самого высшего эшелона — могут принять непопулярные, но очень важные и необходимые для развития их стран решения. Могут выйти на поверхность неприятные вещи, которые до этого скрывались самым тщательным образом, причем, коснется это как знаменитостей, так и простых людей. Происходящие события на многое откроют глаза, но выводы, которые придется из них сделать, окажутся неутешительными. В ком бы нам ни пришлось разочароваться — в собственном муже или премьер-министре страны — приятного, согласитесь, будет мало.

— Как мы психологически будем реагировать на суперлуние?

— Луна негативно влияет на эмоциональную сферу, поэтому у многих из нас в это время может испортиться настроение, даже самые спокойные и уравновешенные люди станут раздражительными, вспыльчивыми и склонными к спорам, ссорам и конфликтам. Часто суперлуние становится временем изоляции, когда хочется закрыться от всего мира, спрятавшись от людей — даже родных и друзей — в стенах собственного дома. В это время важно отказаться от общения с «токсичными» людьми, кем бы они ни были. Еще одно проявление нашей реакции на суперлуние — недовольство собой и своими достижениями, ощущение бесталанности и нереализованности. Нам кажется, что никто не любит и не ценит нас, а жизнь не удалась, отсюда возникает капризность, плаксивость и стремление жалеть себя. К счастью, депрессивный период пройдет вместе с суперлунием, и мы снова получим возможность смотреть на жизнь с оптимизмом.

— Что будет происходить в личной жизни?

— В это время вероятны судьбоносные встречи и не менее судьбоносные расставания. Необходимо максимально внимательно относиться к новым людям, которые появятся в нашем окружении. Вполне возможно, что кто-то из них возникнет для того, чтобы сыграть важную роль в нашей жизни и даже задержаться в ней надолго — в качестве нашей второй половинки. Что до расставаний, то такой вариант развития событий коснется, прежде всего, тех, чьи отношения давно находятся на грани разрыва. Суперлуние, вызывающее повышенную эмоциональность, может спровоцировать ссору, которая переполнит чашу терпения двух конфликтующих сторон и разведет их в разные стороны. Есть риск, что они очень быстро пожалеют о случившемся, но, скорее всего, уже ничего нельзя будет изменить — накал страстей, свойственных суперлунию, заставляет сжигать за собой все мосты.

— Как суперлуние отразится на самочувствии?

— Большую силу наберут бактерии и вирусы, поэтому связанных с ними болезней нужно опасаться больше всего. Кстати, нынешний год начался в коридоре затмений, когда вирусы обычно активизируются. Как результат — коронавирус, который сейчас так уверенно шагает по планете. В момент суперлуния он особенно резво будет атаковать людей на разных континентах.

Не исключены и разнообразные кишечные расстройства, воспаления аппендикса и прочие хвори, так или иначе связанные с желудочно-кишечным трактом. Дело в том, что в это время все процессы на Земле подвержены сильной гравитации, а значит все выпитое и съеденное моментально впитывается в кровь. Если мы имеем дело с несвежими или некачественными продуктами, алкоголем и лекарствами, то отравления или интоксикации обеспечены. Также в это время велика вероятность обострения хронических заболеваний — прежде всего, сердечно-сосудистых. Чтобы не довести дело до гипертонического криза или предынсультного состояния, необходимо заранее — для профилактики — начать прием препаратов, прописанных лечащим врачом.

— Как вести себя в это время?

— Поскольку суперлуние заставляет нас суетиться без цели, впустую, мы тратим силы, которых в такие моменты и так немного, очень уставая. Не стоит перетруждаться — нужно делать только самое необходимое и как можно больше отдыхать. Нельзя также ставить во главу угла что-то одно — работу или личную жизнь, поскольку это чревато финансовыми потерями.

День суперлуния не подходит для посещения мест большого скопления людей — вечеринок, вернисажей, театральных премьер. Необходимо осторожно обращаться с деньгами: не брать и не давать в долг, не делать покупок, без которых можно обойтись, не играть в азартные игры. Необходимо также отказаться от соблазнов, которые будут подстерегать нас со всех сторон — если пойти у них на поводу, добром это не кончится.

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