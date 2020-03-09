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Американка два года ухаживала за растением, пока не поняла, что оно искусственное
Жительница Калифорнии Кейли Уилкс поделилась в соцсетях необычной историей о своем комнатном растении. Ранее в Германии прошла выставка украинца, который выращивает уникальные овощи.
TJ сообщает, что два года назад девушке подарили «прекрасный суккулент» в горшке, за которым она стала тщательно ухаживать. Причем даже не представляла, что в ее уходе нет никакой необходимости.
Уилкс поставила суккулент на кухонное окно, чтобы он получал солнечный свет, мыла его листья. Поливала растение только самостоятельно.
«Я очень любила мой суккулент, так гордилась им», — написала Кейли Уилкс.
Через два года американка решила пересадить растение и обнаружила, что под слоем земли в горшке находился пенопласт, а само растение оказалось искусственным.
«Чувствую, что все эти годы жила во лжи», — прокомментировала ситуацию девушка. Но в сети все-таки оценили, что ее забота была искренней.
Ранее сообщалось, что в Киеве вандалы на День святого Валентина вырвали с корнем дерево в форме сердца.
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