Я выращиваю огурец кивано, вкус которого напоминает дыню, — Ян Островский

Стиль жизни

В Нюрнберге прошла самая большая в мире выставка органических продуктов и косметики. Ее участником стал и украинский фермер из Первомайска Николаевской области Ян Островский, который выращивает уникальные овощи. Например, фиолетовый трюфельный картофель и мексиканский огурец со вкусом лайма. Кроме того, Ян Островский занимается консервацией. Его продукция известна далеко за пределами Украины. В частности, настоящий консервированный украинский борщ и перетертое с чесноком сало обожают гурманы в Канаде, США и многих странах Европы. О впечатлениях от выставки и инновациях в своей деятельности Ян Островский рассказал «ФАКТАМ».

— На выставку в Нюрнберг съезжаются производители органических продуктов со всего мира, — говорит Ян Островский. — Я тоже получил приглашение участвовать в этой выставке. Огромные павильоны были многолюдны. Вегетарианская альтернатива мясу и молочным продуктам, выпечка без муки — столько всего интересного… Также было представлено много видов новой упаковки — из биоразлагаемого пластика, из крахмала (горячей водой она смывается в раковину).

«Продукция из редких органических овощей, фруктов и ягод становится все более популярной в мире», — говорит Ян Островский

— Что-то интересное попробовали?

— Сейчас делают продукцию из редких ягод, например, амазонских. Популярны конфитюры из джекфрута (индийское хлебное дерево со сладкими плодами, по вкусу, напоминающими дыню. — Ред.). И мы стараемся не отставать — предлагаем гурманам малоизвестные овощи и фрукты. На выставке в Нюрнберге представили экзотику. Например, арбузный огурец размером с виноградину. Внешне он точь-в-точь как маленький арбуз, а внутри огуречная мякоть. Едят его прямо с кожурой. Он вкусный и в свежих салатах, и в консервации. Еще один интересный овощ — шипованный огурец кивано. Его вкус сродни вкусу дыни.

Арбузный огурец маленький, размером с виноградину

— Как же его правильно употреблять?

— Большие огурцы очищают, едят и соло, и в салатах, а маленькие молочные маринуют прямо с кожурой.

Еще хочу рассказать о разноцветной кукурузе. На одном початке могут быть зерна пяти-шести цветов — фиолетовые, желтые, красные, коричневые, черные… Такая радужная кукуруза всем очень нравится. Может быть и просто фиолетовый початок.

— А какой же вкус у этой кукурузы?

— Привычный всем нам. Но любое блюдо с такой кукурузой невероятно красиво. Есть и беби-початки, и традиционные. Первые используются преимущественно для консервации.

— Слышала, вы выращиваете еще и какой-то необычный перец.

— Например, беби-перец фиолетового цвета. Все, кто видит его впервые, не скрывают своего удивления. А еще больше люди поражаются, когда на одном кусте видят перчики пяти-шести разных цветов — красные, желтые, фиолетовые…

— Красиво! Какой же у этого перца вкус?

— Это острый пикантный перец. На выставке им заинтересовались немцы. А еще мы выращиваем скорцонеру. Это очень полезный корень. С виду напоминает морковь, она черная снаружи и белая внутри. Но вкус у этого овоща довольно специфический. В Дании я видел его в продаже в супермаркете. Мы хотим сделать линейку органических соусов и в одном из них использовать скорцонеру. Уже разработали рецептуру. А еще из нее делают пюре. Оно прекрасно сочетается с мясом.

Экзотика, выращенная украинским фермером, поразила участников всемирного форума

— Фиолетовый картофель продолжаете выращивать?

— Да. Хотим добиться хорошей урожайности. А сейчас еще начали выращивать и фиолетовый физалис. Ведь все привыкли, что он желтый или красный. Фиолетовый же — редкость.

— Ягоды экзотические выращиваете?

— Нет, но собираемся сотрудничать с фермерами, которые выращивают органические ягоды. Хотим делать из нее напитки. Сначала для украинского рынка, потом и для зарубежного. Хороший потенциал, например, у кизила. Это очень полезная ягода.

— Что же это будут за напитки?

— Смузи на основе яблочного пюре и отечественных ягод. В эти напитки можно добавлять и семена льна, и амарантовую муку. Также планируем делать энерджи-шоты — маленькие 50-граммовые бутылочки с органическим энергетиком, в составе которого и фрукты, и куркума, и имбирь… Этот тренд появился в странах Скандинавии. Его подхватили и другие страны Европы. Еще будем делать джемы и конфитюры из всевозможных ягод и фруктов. Фермеры заинтересованы в сотрудничестве. Ведь вся красивая продукция уходит в супермаркеты. А куда девать непрезентабельные овощи и фрукты?

— Действительно…

— Из некрасивых плодов мы готовы сделать красивые джемы, конфитюры. Интересно, что в Европе в маркетах выделены отдельные полки для некрасивых овощей. Они тоже имеют право на продажу! Кстати, есть покупатели, которые отдают предпочтение именно таким овощам. Они даже придумали целое движение в защиту неидеальных плодов.

Ян Островский представил на выставке и консервированную продукцию

— А экзотические пряные травы выращиваете?

— Да, например, базилик разных оттенков, китайские виды салата.

— Вспомнилась история, которую недавно услышала. Украинский сыровар делает вкусные сыры из натурального молока. Есть у него и сыр с базиликом. Но, оказывается, он использует не сам базилик, а готовый соус. Только где гарантия, что соус органический? А если нет? То какова польза от натурального сыра с ненатуральным наполнителем?

— Многие сейчас заявляют, что их продукты органические. Но таковыми могут называться только сертифицированные продукты. В Украине по этому поводу уже принят закон. Вообще, рынок органических продуктов у нас пока очень маленький. Люди не совсем понимают, что не каждый овощ, купленный у сельской бабушки, является экологически чистым. Ведь она может использовать в качестве удобрения селитру. Органичность продукта нужно доказать.

— Такая еда намного дороже обычной.

— Дороже сейчас. Чем больше будет рынок таких продуктов, тем они станут дешевле. В Дании, например, 14 процентов составляет органическая еда, и по цене она примерно на процентов двадцать дороже. У нас же продукция, которую производители называют фермерской, крафтовой или натуральной, зачастую таковой не является.

— Сколько людей работает на вашем производстве?

— Через полтора месяца запустим цех с современным оборудованием. Он будет находиться непосредственно возле поля. И прямо оттуда овощи отправятся на переработку. Этот цех будет сертифицирован по органическим нормам. В сезон там будет работать до тридцати человек. Поле подготовлено под выращивание органической продукции.

— Что это значит?

— Чтобы обычное поле стало органическим, оно должно находиться в переходном периоде два года. В это время нельзя использовать в качестве удобрений химию. Почва должна быть качественно проработана и удобрена биологическими средствами. Рядом с органическим полем не должно быть вредных производств. Если недалеко есть неорганическое поле, между ними должна быть буферная зона. В среднем она составляет 25 метров. Если есть лесопосадка, эта зона может быть меньше.

— Читала, что многие предприниматели пытаются выращивать зелень, помидоры черри, клубнику в квартирах, на балконах и даже в подвальных помещениях. Но является ли эта продукция столь полезной, как та, что выращена на свежем воздухе под лучами солнца?

— Растениям нужны почва и солнце. И, наверное, это о чем-то говорит. Органическая клубника не может быть выращена в квартире.

— По первому диплому вы переводчик — закончили Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Затем — Киевский институт международных отношений по специальности «международный бизнес». Откуда, если не секрет, взяли начальный капитал для своего дела?

— Много лет я занимался продвижением товаров за границу, в частности мебели. Таким образом собрал нужную сумму для старта.

— Кредиты не брали?

— Периодически к этому прибегаю. Но при первой возможности стараюсь погасить.

— Что вас вдохновляет в вашей деятельности?

— Лучший источник вдохновения — результат работы и благодарные отзывы людей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие экзотические фрукты самые полезные. Тем временем в Украине начали выращивать квадратные арбузы (фото).

Фото из альбома Яна Островского



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