- 12:40 В ожидании новых дождей: синоптик составила прогноз погоды на ближайшие дни
- 12:31 С симптомами коронавируса: Россия выдворила на Донбасс человека, получившего паспорт РФ
- 11:51 Смертельное ДТП под Николаевом: автомобиль влетел в блиндаж бывшего блокпоста
- 11:48 Парень устроил романтический сюрприз незнакомке в харьковском метро: видео позабавило сеть
- 11:45 У президента Португалии подозревают коронавирус: что происходит в остальной Европе
- 11:27 Дисциплинированным водителям будут платить деньги: за что именно и сколько
- 11:25 В Николаеве дети вынули из петли 9-летнего мальчика
- 11:05 Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Атлетико»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 11:00 В Нидерландах начинается суд по делу МН17: онлайн-трансляция
- 10:43 Рубль ушел в пике: в сети припомнили феерический бред Путина о курсе валют
- 10:39 «Вольфсбург» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 10:39 Путин доигрался: почему нефть так резко дешевеет и что будет дальше
Парень устроил романтический сюрприз незнакомке в харьковском метро: видео позабавило сеть
В Харькове, где 8 марта проходил Марш женской солидарности, состоялся необычный праздничный перфоманс в метро.
Парень в белой рубашке накрыл стол «со свечами» для незнакомки, причем и сам стол, и угощение он принес с собой.
Впрочем, ни сладкое, ни вино незнакомку не заинтересовало. Точно так же она проигнорировала и протянутый ей цветок.
Тем не менее парень не стал отчаиваться, и подарил цветы другой пассажирке вагона. А нехитрое угощение вскоре уничтожили пассажиры-мужчины.
В сети несговорчивую девушку не поняли, назвав ее воинствующей феминисткой.
Напомним, всемирно известная экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что значит для нее 8 марта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!