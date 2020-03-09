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Общество и люди

Парень устроил романтический сюрприз незнакомке в харьковском метро: видео позабавило сеть

11:48 9 марта 2020 446
Парень устроил романтический сюрприз незнакомке в харьковском метро: видео позабавило сеть
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харькове, где 8 марта проходил Марш женской солидарности, состоялся необычный праздничный перфоманс в метро.

Парень в белой рубашке накрыл стол «со свечами» для незнакомки, причем и сам стол, и угощение он принес с собой.

Впрочем, ни сладкое, ни вино незнакомку не заинтересовало. Точно так же она проигнорировала и протянутый ей цветок.

Тем не менее парень не стал отчаиваться, и подарил цветы другой пассажирке вагона. А нехитрое угощение вскоре уничтожили пассажиры-мужчины.

В сети несговорчивую девушку не поняли, назвав ее воинствующей феминисткой.

Напомним, всемирно известная экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что значит для нее 8 марта.

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