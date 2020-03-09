Россия выдавливает Украину из Крыма: сделано громкое заявление

Украина

Россия меняет демографический состав населения оккупированного Крыма, чтобы уничтожить идентичность местных жителей. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Мы говорим не о конкретных нарушениях, а о тенденциях и стратегических проблемах, связанных с оккупацией. Одна из этих проблем — изменение демографического состава населения. Россия пытается физически сделать Крым российским, искусственно переселяя туда граждан России из российских регионов. По сути, она уничтожает украинскую идентичность в Крыму», — сказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, другая стратегическая проблема — это милитаризация. Причем также в контексте населения.

«Это подготовка детей к армии и формирование у них исключительно российской милитаризированной идентичности. То есть эти дети в Крыму, которые, по сути, являются гражданами Украины, лишены возможности выбрать украинскую идентичность», — отметила Скрипник.

Ранее сообщалось, что у Зеленского изменили отношение к Крыму.

Фото: Крым. Реалии

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